Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Đức Tuân (40 tuổi, ngụ phường Đồng Thuận), nguyên quản lý một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn phường Đồng Hới, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Người mặc áo vàng, đứng thứ hai từ trái qua, là Phạm Đức Tuân nguyên quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9 và 10/2026, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Phạm Đức Tuân đã chiếm đoạt hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh.

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 250 triệu đồng.

Sau khi phê chuẩn các quyết định tố tụng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt các quyết định, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can để phục vụ điều tra.

Phạm Đức Tuân bị khởi tố về tội tham ô tài sản theo khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.