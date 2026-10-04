Quảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế 'Luồng xanh 24 giờ', 'Luồng xanh 60%'

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) giải đáp các thắc mắc cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Theo đó, “Luồng xanh 24 giờ” được tỉnh Quảng Trị áp dụng đối với hồ sơ thuộc danh mục 7 thủ tục hành chính phục vụ các dự án trọng điểm; hồ sơ đủ điều kiện phải được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong không quá 24 giờ.

Cơ chế “Luồng xanh 60%” áp dụng đối với 67 thủ tục hành chính; trong đó, có 66 thủ tục cấp tỉnh và 1 thủ tục cấp xã. Thời gian giải quyết các thủ tục này phải được rút ngắn tối thiểu 60% so với quy định hiện hành.

Điểm đáng chú ý là tỉnh Quảng Trị không thay đổi thành phần, điều kiện, trình tự hay thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính mà chỉ tập trung thay đổi cách tổ chức xử lý hồ sơ. Hồ sơ thuộc diện “Luồng xanh” được gắn nhãn nhận diện “LXQT 24H” hoặc “LXQT 60%”; hồ sơ điện tử được gắn mã, nhãn “Luồng xanh” trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi, kiểm soát tiến độ. Đối với hồ sơ phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, việc phối hợp được thực hiện đồng thời thay vì chờ xử lý lần lượt. Cơ quan chủ trì phải chủ động phân bổ thời gian cho từng đơn vị, bảo đảm toàn bộ quy trình hoàn thành trong thời hạn.

Đáng chú ý, cơ quan được xin ý kiến nếu không có ý kiến hoặc trả lời chậm thì được xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc phạm vi được lấy ý kiến. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, cơ quan chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền trong vòng 2 giờ làm việc để được xử lý. Nếu không thể bảo đảm mục tiêu giải quyết trong 24 giờ, hồ sơ được chuyển sang cơ chế “Luồng xanh 60%” và tiếp tục xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tăng cường kiểm soát hồ sơ trên môi trường số. Văn phòng UBND tỉnh được giao nghiên cứu giải pháp theo dõi trạng thái, thời gian xử lý hồ sơ và thiết lập cảnh báo đối với hồ sơ có nguy cơ trễ hạn; đồng thời tổng hợp số hồ sơ đạt, không đạt mục tiêu và nguyên nhân. Các sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Trị phải định kỳ báo cáo số lượng hồ sơ thực hiện “Luồng xanh”, số hồ sơ đúng hạn, chậm hạn và nguyên nhân. Trường hợp không bảo đảm yêu cầu, các cơ quan phải xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện “Luồng xanh”, có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, điều phối và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên ngành đối với các dự án thuộc diện áp dụng. Tổ công tác không thay thế chức năng, thẩm quyền giải quyết thủ tục của các cơ quan chuyên môn.

Việc vận hành hai cơ chế được Quảng Trị xác định là giải pháp cải cách phương thức giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm góp phần khai thác tốt dư địa phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh.