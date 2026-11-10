Quảng Trị: Bảo đảm bữa ăn cho học sinh trong những ngày mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp nhà trường bảo đảm bữa ăn cho học sinh trong những ngày mưa lũ. (Ảnh: H.M)

Mưa lớn làm ngập sâu các ngầm tràn, gây gián đoạn việc vận chuyển thực phẩm đến Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang đã kịp thời phối hợp nhà trường, tận dụng nguồn thực phẩm dự trữ để bảo đảm các bữa ăn cho học sinh nội trú.

Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường vận chuyển thực phẩm tươi sống từ chợ trung tâm xã Hướng Hiệp vào trường bị chia cắt hoàn toàn. Hai cầu tràn dẫn vào trường ngập sâu từ 1-3m. Đến 18 giờ ngày 10/11, dù nước đã bắt đầu rút, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông. Cùng thời điểm, trên địa bàn xã Đakrông xảy ra mất điện diện rộng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang thăm hỏi, động viên các em học sinh. (Ảnh: H.M)

Trước nguy cơ thiếu hụt thực phẩm, Đồn Biên phòng Ba Nang đã chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban Giám hiệu nhà trường sử dụng linh hoạt nguồn thực phẩm dự trữ như thịt lợn bản, cá khô, mì tôm, phở, lạc... Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cùng giáo viên chế biến, chuẩn bị các bữa ăn nóng, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh trong những ngày mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên chế biến các bữa ăn nóng cho học sinh trong những ngày mưa lũ. (Ảnh: H.M)

Hoạt động hỗ trợ này tiếp nối sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng Ba Nang và nhà trường kể từ khi cơ sở mới đi vào hoạt động ngày 2/11. Đơn vị đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ tại trường, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn 407 học sinh nội trú kỹ năng sống, xây dựng nề nếp sinh hoạt tự lập và chấp hành kỷ luật.

Trung tá Nguyễn Duy Thánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Nang cho biết: “Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, việc đồng hành cùng nhà trường chăm lo bữa ăn, giấc ngủ và kỹ năng sống cho các em học sinh vùng cao là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Dù trong bất kỳ tình huống mưa lũ hay khó khăn nào, chúng tôi quyết tâm không để học sinh bị thiếu ăn hay gián đoạn sinh hoạt”.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp nhà trường bảo đảm bữa ăn cho học sinh trong những ngày mưa lũ. (Ảnh: H.M)

Trong những ngày tới, Đồn Biên phòng Ba Nang tiếp tục phối hợp nhà trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án tiếp nhận và vận chuyển thực phẩm bổ sung ngay khi nước rút, bảo đảm duy trì bữa ăn và sinh hoạt ổn định cho học sinh.