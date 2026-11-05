Quảng Trị: Ba cơ quan tư pháp ký quy chế phối hợp sau hợp nhất

Chiều 5/11, tại Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) và Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp và ký quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp và ký quy chế phối hợp liên ngành tại Quảng Trị. Ảnh: Thanh Trà

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh và ông Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đây là lần đầu ba cơ quan ký quy chế phối hợp sau hợp nhất tỉnh Quảng Trị. Quy chế cụ thể hóa nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hợp trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự.

Rõ trách nhiệm từ tiếp nhận nguồn tin

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, VKSND và TAND tỉnh Quảng Trị đồng chủ trì, điều hành hội nghị.

Quy chế làm rõ trách nhiệm giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, VKSND và TAND hai cấp, gắn với nhiệm vụ của điều tra viên bố trí tại Công an cấp xã.

Ngay từ khâu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, việc báo cáo, phân công xử lý và thông báo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền được xác định cụ thể. Với vụ việc cần áp dụng biện pháp cấp bách, điều tra viên phải báo cáo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đồng thời thông báo cho VKSND khu vực bằng hình thức liên lạc nhanh nhất.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong quá trình xác minh, điều tra, điều tra viên và kiểm sát viên thường xuyên trao đổi tiến độ, đánh giá chứng cứ, xác định nội dung cần làm rõ. Những khó khăn, khác biệt về quan điểm phải được báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền; kết quả trao đổi được lập thành văn bản, lưu theo quy định.

Ông Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Đối với vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, quy chế yêu cầu phân công người theo dõi, định kỳ rà soát và thực hiện biện pháp giải quyết lý do tạm đình chỉ. Việc chuyển hồ sơ cho điều tra viên tại Công an cấp xã quản lý, giải quyết phải trao đổi bằng văn bản với Viện kiểm sát có thẩm quyền, bảo đảm phù hợp, tránh quá tải.

Rà soát cả chứng cứ buộc tội và gỡ tội

Trước khi kết thúc điều tra hoặc hết thời hạn điều tra, điều tra viên và kiểm sát viên phải trao đổi, lập biên bản đánh giá toàn bộ tài liệu, chứng cứ và thủ tục tố tụng. Việc đánh giá bao gồm chứng cứ buộc tội, gỡ tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vai trò của từng bị can.

Đại tá Trần Đức Tới, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Khi đủ căn cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra phải kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc đình chỉ điều tra ngay, không chờ hết thời hạn. Những vấn đề chưa thống nhất về chứng cứ, tội danh phải được báo cáo, trao đổi để giải quyết theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Ở giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án và Viện kiểm sát phối hợp đối với trường hợp hồ sơ thiếu chứng cứ hoặc có vấn đề về thủ tục tố tụng cần khắc phục. Nội dung trao đổi phải thể hiện bằng văn bản; nếu không thể khắc phục, bổ sung, Tòa án giải quyết theo pháp luật.

Ông Trần Quốc Vinh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Thiết Hùng, Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Xuyên suốt các giai đoạn, việc phối hợp phải đúng chức năng, thẩm quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các quyền tố tụng; xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký quy chế phối hợp liên ngành.

Quy chế cũng xác định trách nhiệm phối hợp thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và những trường hợp khác theo quy định.

Tùy giai đoạn tố tụng, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán chủ động phối hợp xác minh tài chính, tài sản để kịp thời áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, bảo đảm thi hành án và thu hồi tài sản.