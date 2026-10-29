Quảng Trị: áp dụng thử nghiệm hệ thống chỉ dẫn đường mòn Czech the Trail tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Tại Vườn thực vật đang áp dụng thử nghiệm hệ thống chỉ dẫn đường mòn Czech the Trail được thực hiện bởiCâu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Séc gồm có 3 người và nhóm cán bộ hỗ trợ thực địa 16 người đã thống nhất chia thành 02 nhóm để hoàn thành các nội dung công việc trong 02 ngày : Ngày 13 và 14/10/2026 đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra, cụ thể: Nhóm 1: 09 người, gồm: Ông Pavel Prilepek – Chuyên gia và 08 cán bộ hỗ trợ thực địa (04 cán bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật và 04 cán bộ Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới). Nhóm 2: 10 người, gồm: Ông Stanislav Duchek – Chuyên gia; ông Đặng Đức Tùng – Phiên dịch và 08 cán bộ hỗ trợ thực địa (04 cán bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, 04 cán bộ Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới).

Hệ thống đánh dấu đường mòn dành cho người đi bộ tại Cộng hòa Séc, được hình thành từ năm 1889 và hiện có khoảng 44.000 km đường mòn được đánh dấu, chỉ dẫn. Với các ký hiệu trực quan, thống nhất về màu sắc và hình thức, hệ thống giúp người đi bộ xác định phương hướng, lựa chọn hành trình và di chuyển an toàn. Việc áp dụng Czech the Trail tại Phong Nha - Kẻ Bàng không đơn thuần là đưa một cách đánh dấu đường mòn từ châu Âu đến Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là bước tiếp cận nhằm tổ chức các tuyến khám phá thiên nhiên rõ ràng, an toàn và có trách nhiệm hơn. Đây là những kinh nghiệm có giá trị để hai bên trao đổi, nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện tự nhiên và hoạt động du lịch sinh thái tại Phong Nha – Kẻ Bàng - Ảnh: VQG PN-KB.

Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Séc và nhóm cán bộ hỗ trợ đã hoàn thành công tác thực địa hệ thống đánh dấu đường mòn trong phạm vi khai thác của Điểm du lịch sinh thái và Diễn giải môi trường Vườn thực vật với 02 Lộ trình tham quan nằm trong tổng diện tích 77,1 ha.

Hệ thống chỉ dẫn đường mòn của Cộng hòa Séc đang được triển khai tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng- Ảnh: VQG PN-KB.

Kết quả phương pháp kỹ thuật và vị trí đánh dấu của hệ thống chỉ dẫn đường mòn Czech the Trail: Tuyến đường mòn đã thực hiện tại Điểm du lịch sinh thái và Diễn giải môi trường Vườn thực vật được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật của Hệ thống đánh dấu đường mòn Cộng hoà Séc; đảm bảo đồng nhất theo nguyên tắc và phương pháp thực hiện. Trong đó, các tuyến trục chính, tuyến vùng quan trọng gồm các điểm nhấn được thể hiện trên thực địa bằng vạch màu đỏ và vạch màu xanh dương; các tuyến phụ thể hiện bằng vạch màu xanh lá cây; tuyến nối giữa các tuyến chính hoặc các điểm nhấn thể hiện vạch màu vàng.

Tuyến đường mòn đã thực hiện tại Điểm du lịch sinh thái và Diễn giải môi trường Vườn thực vật được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật của Hệ thống đánh dấu đường mòn Cộng hoà Séc; đảm bảo đồng nhất theo nguyên tắc và phương pháp thực hiện- Ảnh: VQG PN-KB.

Khoảng cách giữa các điểm/vị trí đánh dấu: Nếu đường thẳng, khoảng các giữa hai điểm/vị trí dài không quá 250 m. Tại những góc cua hoặc ngã tư, ngã ba đường mòn, trước khi rẽ theo hướng nào phải có mũi tên cùng màu chỉ dẫn theo hướng đó. Đằng sau vị trí rẽ này, phải có 02 điểm đánh dấu liên tục, khoảng cách mỗi điểm đánh dấu dài không quá 10 m; trong đó điểm đánh dấu thứ nhất đánh dấu đường đi, điểm đánh dấu thứ 2 là xác nhận lại tuyến đi.

Các điểm/vị trí đánh dấu trong toàn bộ tuyến tham quan thuộc phạm vi Vườn thực vật có khoảng 119 điểm/vị trí, trong đó:

Đối với Lộ trình tham quan 1, dài 2.500m thể hiện vạch đỏ: Điểm xuất phát bắt đầu từ vị trí đặt Bảng chỉ dẫn giới thiệu các tuyến → Hồ Vàng Anh → cây Sao trăm tuổi → Đồi Vọng cảnh → Thác Gió → Nhà trưng bày mẫu vật, có khoảng 82 điểm/vị trí đánh dấu, trong đó có 31 điểm/vị trí trùng nhau (cùng tuyến với Lộ trình tham quan 2) giữa vạch đỏ và vạch xanh dương. Trong đó: Tuyến phụ 2 (Lộ trình tham quan 1), dài khoảng 900m, bắt đầu từ vị trí Chòi số 4 đến Thác Gió thể hiện vạch xanh lá cây, có khoảng 15 điểm/vị trí được đánh dấu. Tuyến phụ nối từ tuyến 3 về tuyến 2 (Lộ trình tham quan 1) đến Bãi đổ xe (gọi là đường tắt cắt ngang) có 14 điểm/vị trí; điểm nối từ Đồi Vọng Cảnh đến tuyến 2 (Lộ trình tham quan 1) thể hiện vạch vàng có 03 điểm/vị trí đánh dấu.

Các thân cây đã được đánh dấu bằng vạch kẽ màu để nhận diện- Ảnh: VQG PN-KB.

Đối với Lộ trình tham quan 2, dài 5.000m thể hiện vạch xanh dương: Điểm xuất phát bắt đầu từ vị trí đặt bảng chỉ dẫn giới thiệu các tuyến → Hồ Vàng Anh→ cây Sao trăm tuổi → Hang Đạn→ cây Gùa cổ thụ→ Thác Tiên→ Thác Gió → Nhà trưng bày mẫu vật, có khoảng 68 điểm/vị trí được đánh dấu, trong đó có 31 điểm/vị trí trùng với Lộ trình tham quan 1.

Ông Pavel Prilepek cho biết, hệ thống đánh dấu đường mòn dành cho người đi bộ tại Cộng hòa Séc, được hình thành từ năm 1889 và hiện có khoảng 44.000 km đường mòn được đánh dấu, chỉ dẫn. Với các ký hiệu trực quan, thống nhất về màu sắc và hình thức, hệ thống giúp người đi bộ xác định phương hướng, lựa chọn hành trình và di chuyển an toàn. Việc áp dụng Czech the Trail tại Phong Nha - Kẻ Bàng không đơn thuần là đưa một cách đánh dấu đường mòn từ châu Âu đến Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là bước tiếp cận nhằm tổ chức các tuyến khám phá thiên nhiên rõ ràng, an toàn và có trách nhiệm hơn. Đây là những kinh nghiệm có giá trị để hai bên trao đổi, nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện tự nhiên và hoạt động du lịch sinh thái tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ý tưởng đưa Czech the Trail đến Phong Nha - Kẻ Bàng được Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Czech, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Hà Nội và Trung tâm Czech Hà Nội thống nhất.Việc nghiên cứu áp dụng hệ thống chỉ dẫn đường mòn có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên tại Phong Nha – Kẻ Bàng, góp phần nâng cao khả năng định hướng, bảo đảm an toàn cho du khách và cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái. Tuy nhiên, mọi hoạt động triển khai phải bảo đảm không gây tác động bất lợi đến tài nguyên rừng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường. Việc thí điểm không đồng nghĩa với mở mới tuyến tham quan hoặc cho phép du khách tiếp cận những khu vực chưa được cấp có thẩm quyền và BQL Vườn cho phép.

Các chuyên gia của Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Czech và nhóm cán bộ hỗ trợ đã hoàn thành đánh dấu đường mòn trong phạm vi khai thác của Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường tại Phong Nha - Kẻ Bàng với 2 lộ trình tham quan nằm trong tổng diện tích 77,1ha. Trong đó có 1 tuyến dài 5km, tuyến còn lại 3km. Ảnh: VQG PN-KB.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chia sẻ: "Hiện đơn vị này đã đưa Czech the Trail vào áp dụng thử nghiệm tại khu vực vườn thực vật. Đây là nơi sở hữu những tuyến đường mòn đa dạng về địa hình và độ khó, mang đến nhiều lựa chọn khám phá phù hợp với thể lực và sở thích của du khách. Hệ thống đánh dấu và biển chỉ dẫn rõ ràng sẽ giúp du khách nhận biết hướng đi, tuân thủ tuyến tham quan, hạn chế di chuyển vào những khu vực không được phép tiếp cận. Không những phục vụ DLST mà còn áp dụng trong tuần tra bảo vệ rùng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học...".

Các chuyên gia của Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Czech và nhóm cán bộ hỗ trợ đã hoàn thành đánh dấu đường mòn trong phạm vi khai thác của Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường tại Phong Nha - Kẻ Bàng với 2 lộ trình tham quan nằm trong tổng diện tích 77,1ha. Trong đó có 1 tuyến dài 5km, tuyến còn lại 3km.