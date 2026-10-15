Quảng Trị áp dụng 'luồng xanh' gỡ vướng 12 dự án quy mô 200.000 tỷ đồng

Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án đầu tư lớn. (Ảnh minh họa: Tường Vi/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, môi trường, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, triển khai 12 dự án thuộc các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và phát triển đô thị, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 200.000 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chuyên môn được yêu cầu rà soát từng dự án, xác định rõ nội dung vướng mắc, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được chủ động giải quyết, hạn chế tình trạng hồ sơ kéo dài do phối hợp thiếu đồng bộ.

Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” đối với nhóm thủ tục ưu tiên và “luồng xanh 60%”, nhằm cắt giảm tối thiểu 60% thời gian giải quyết đối với các thủ tục thuộc diện áp dụng. Các cơ quan liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp, thực hiện đồng thời những phần việc có thể triển khai song song, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.

Một trong những dự án được ưu tiên tháo gỡ là Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.234 tỷ đồng, quy mô khoảng 167,48ha, thuộc các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Dự án định hướng hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí gắn với cảnh quan tự nhiên, dự kiến phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng vẫn cần được xử lý để bảo đảm điều kiện triển khai.

Trong lĩnh vực đô thị, các dự án khu đô thị hỗn hợp tại trung tâm Đồng Hới, ven biển Nhật Lệ và phía Tây sông Lệ Kỳ còn vướng ở khâu đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng. Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh rà soát hồ sơ đất đai, xác định giá đất và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đồng thời, nhà đầu tư phải chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp thực hiện đầy đủ các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Các dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đang được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, lập quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn.