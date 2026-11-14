Quảng Trị ấn tượng trong 'Thám tử Kiên' 2 của Victor Vũ

Ngày 12/11, đạo diễn Victor Vũ công bố teaser Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, hé lộ vụ án mới mà thám tử Kiên (Quốc Huy) phải điều tra. Đoạn phim gây chú ý với hình ảnh con tàu chứa nhiều thi thể đẫm máu, một nạn nhân bị hủy hoại dung nhan và chiếc hộp gỗ khóa kín bằng những vòng xích sắt.

Trong dự án này, đạo diễn Victor Vũ chọn Quảng Bình (nay là Quảng Trị) làm bối cảnh chính. Đây cũng là vùng đất từng xuất hiện trong nhiều cảnh quay của các phim điện ảnh Người Bất Tử (2018) và bom tấn Hollywood Kong: Đảo Đầu Lâu (2017).

Tân Hóa và hệ thống hang động Tú Làn xuất hiện trong bộ phim, vốn là những điểm đến nổi bật của du lịch khám phá tại Quảng Trị. Nơi đây thu hút du khách bởi thung lũng bao quanh bởi núi đá vôi, những cánh đồng và hệ thống hang động kỳ vĩ, đồng thời sở hữu cảnh quan phù hợp với các dự án điện ảnh. Trước đó, đạo diễn Victor Vũ từng đưa vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất này lên màn ảnh rộng qua bộ phim Người Bất Tử.

Một số cảnh phim được ghi hình tại khu vực bên ngoài cửa Hang Chuột và thung lũng cách khu nghỉ dưỡng Tú Làn Lodge khoảng 500 m. Hang Chuột nằm cách trung tâm thung lũng Tân Hóa khoảng 5 km. Sau khi xuất hiện trong bom tấn Hollywood Kong: Đảo Đầu Lâu của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, hang còn được người dân địa phương gọi là "nơi ở của Kong".

Một địa điểm đáng chú ý khác được lựa chọn ghi hình là Hang Chỉ Huy, tại Km12 trên đường 20 Quyết Thắng. Đây là hang động tự nhiên từng được Binh trạm 14, Binh đoàn 559 cải tạo thành căn cứ hậu cần chiến lược gồm 7 tầng trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay, hang là điểm tham quan kết hợp tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm công nghệ.

Ngoài ra, ê-kíp còn ghi hình tại nhiều địa danh thuộc Minh Hóa và các điểm đến nổi bật khác của Quảng Trị, như cây đa cổ, suối Cạn ở Tân Hóa, bãi Đá Nhảy (Lý Hòa) và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bãi Đá Nhảy nổi bật với hàng trăm khối đá có hình dạng độc đáo, phân bố ngẫu nhiên, tạo thành mê cung đá trải dài khoảng 1 km. Đến đây, du khách có thể đi bộ trên bãi cát trắng mịn, leo lên những dốc đá cao để ngắm cảnh thiên nhiên và tìm hiểu các kiến tạo địa chất đặc trưng của khu vực.

Châu Sa