Quảng Trị: Ấn định thời gian thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3

Tiến độ cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu

Ngày 24/10, Ban Quản lý dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 11/2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là tỉnh Quảng Trị. Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 6/9/2022; Sở Tài chính làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư ban đầu là 1.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026.

Công trình có tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó cầu dài 561,4 m, đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 2,2 km. Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 1 tại Km667+635, thuộc xã Quảng Ninh; điểm cuối tại Km2+817,4, giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Đồng Hới.

Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 97% khối lượng hợp đồng, giải ngân đạt 94%

Mới đây, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ 1.300 tỷ đồng lên 1.325 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với phương án ban đầu. Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc điều chỉnh xuất phát từ những thay đổi về tổng mức đầu tư so với phương án đã được phê duyệt.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tăng do số liệu khảo sát ban đầu chỉ mang tính sơ bộ, chưa phản ánh đầy đủ hiện trạng. Kết quả trích đo, chỉnh lý địa chính sau đó xác định cần thu hồi thêm đất ở và bố trí tái định cư, làm tăng chi phí thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, đến nay dự án đã hoàn thành thi công cầu Nhật Lệ 3, đường đầu cầu phía xã Quảng Ninh và một số hạng mục thoát nước. Hiện các đơn vị tiếp tục thi công đường đầu cầu phía xã Bảo Ninh cũ (nay thuộc phường Đồng Hới), hệ thống thoát nước dọc, thoát nước thải và nền, móng, mặt đường mở rộng giai đoạn 2 ở khu vực này. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 97% khối lượng hợp đồng, giải ngân 94% dự án.

Dự kiến mốc thời gian thông xe kỹ thuật

Trước đó, vào tối 23/10/2026, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đánh giá khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, trong khi thời gian hoàn thành dự án không còn nhiều. Ông Phương yêu cầu nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện; tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, chậm nhất ngày 15/11, các hạng mục công trình phải hoàn thành để tổ chức kiểm tra, đánh giá. Đến ngày 24/11, thời điểm khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, cầu Nhật Lệ 3 phải được thông xe kỹ thuật.

Trả lời Người Đưa Tin - Ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2 (cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu) - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nhận bàn giao phần mặt bằng cuối cùng, Chủ đầu tư cùng nhà thầu đã nỗ lực thi công những hạng mục còn lại đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Sau chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, với tinh thần quyết tâm cao nhất, chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu tối ưu hóa các biện pháp thi công, tận dụng những ngày tạnh ráo để quyết đưa dự án về đích đúng tiến độ được giao.

Hiện nhà thầu, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.