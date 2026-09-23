Quảng Trị: Ấm áp chương trình 'Biên cương - Đêm hội trăng rằm'

Hàng nghìn phần quà tiếp thêm động lực cho trẻ em vùng biên

Tối 22/9, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Sơn, xã biên giới Kim Điền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Kim Điền tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang không khí Trung thu vui tươi, ấm áp đến với trẻ em vùng biên.

Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng đông đảo thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Kim Điền.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hàng nghìn suất quà, 10 suất học bổng và 10 xe đạp, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng, dành tặng thiếu niên, nhi đồng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Điền.

Những phần quà tuy mang giá trị vật chất không lớn nhưng là sự động viên thiết thực đối với trẻ em vùng biên giới, nơi điều kiện học tập và sinh hoạt của nhiều gia đình còn gặp khó khăn. Qua đó, góp phần để các em có một mùa Trung thu đủ đầy hơn, tiếp thêm niềm vui và động lực trên hành trình đến trường.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, Trung thu là Tết của thiếu nhi, là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội dành thêm sự quan tâm, chăm lo cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Trao tặng xe đạp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Điền.

Đặc biệt, đối với trẻ em khu vực biên giới, sự quan tâm ấy càng có ý nghĩa thiết thực. Mục tiêu đặt ra là không để trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn mà thiếu cơ hội học tập, thiếu sự yêu thương, chăm sóc và một tuổi thơ trọn vẹn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhà trường, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức chương trình. Cùng với các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, các hoạt động trao học bổng, sách vở, đồ dùng học tập và vui Tết Trung thu đã trở thành những việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với trẻ em, đồng bào nơi biên giới

Lan tỏa trách nhiệm chăm lo trẻ em nơi biên cương

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, những hoạt động đồng hành với trẻ em vùng biên không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn trao gửi niềm tin, sự động viên và hy vọng, giúp các em có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vững bước đến trường.

Ông Hoàng Xuân Tân mong muốn các em thiếu niên, nhi đồng luôn tin tưởng vào bản thân, chăm ngoan, học tập tốt, biết yêu thương và nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện những ước mơ của mình. Khi trưởng thành, các em tiếp tục hướng về quê hương, góp sức xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Trẻ em vùng biên giới vui mừng bên mâm cỗ Trung thu.

Trong khuôn khổ chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động tại 36 điểm trường trên địa bàn biên giới, trao 13.500 suất quà, 136 suất học bổng, 1 ti vi, 24 xe đạp, 350 bộ quần áo, 1 tấn gạo và 200 thùng mì tôm, với tổng trị giá hơn 1,45 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành tiếp tục dành nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, khu vực biên giới.

Ngành Giáo dục, các nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ, quan tâm không chỉ việc học tập mà còn giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lòng nhân ái, ý thức kỷ luật, tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh.

Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp với địa phương, nhà trường và các lực lượng duy trì hiệu quả các chương trình đồng hành cùng học sinh nơi biên giới; bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực và lâu dài.

Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với cấp ủy, chính quyền, trường học và nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm được kỳ vọng tiếp tục chung tay chăm lo cho trẻ em vùng biên. Mỗi món quà, mỗi sự quan tâm được trao đi không chỉ góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, mà còn tiếp thêm niềm tin, chắp cánh cho những ước mơ của trẻ em nơi biên cương.

Gần 600 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và đại biểu địa phương tham dự Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Nội dung chương trình được xây dựng với nhiều hoạt động vui tươi, thiết thực, tạo không khí Trung thu ấm áp, đoàn kết.