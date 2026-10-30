Quảng Trị: 748 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1

Ngày 30/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1.

Các cấu kiện bê tông nằm trên phần dự án nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1 trước đây vào thời điểm hiện nay.

Dự án với mục tiêu đầu tư nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt tuyến trục ngang QL9, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng Cửa Việt đến QL1, cao tốc Bắc - Nam, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay.

Tạo thuận lợi giao thông từ trung tâm du lịch biển Cửa Việt với đô thị Đông Hà, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đồng bộ hạ tầng cảng biển, Khu kinh tế Đông Nam và các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh. Qua đó, tạo động lực phát triển logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch và đô thị ven biển; thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, việc tiếp tục đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1 sẽ tận dụng khối lượng các hạng mục đã thi công của dự án nâng cấp trước đây, tối ưu hóa vốn đầu tư, không gây lãng phí nguồn lực.

Theo quyết định, dự án Nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1 gồm 5 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng. Thời gian, tiến độ thực hiện đầu tư dự án 2027 - 2030.

Trong đó, dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1 tổng mức đầu tư khoảng 551 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Đơn nguyên cầu Bến Lội thuộc dự án nâng cấp, mở rộng trước đây hiện đang trơ mố.

Về quy mô đầu tư, dự án thành phần 1 có tổng chiều dài tuyến khoảng 13,8km; điểm đầu tuyến Km0+00 tại cảng Cửa Việt, xã Cửa Việt, điểm cuối Km13+800 giao với QL1 tại đoạn Km754+042 tại ngã tư Sòng, xã Hiếu Giang.

Trong đó, đoạn 1 từ Km0+00 đến Km4+500 (đoạn qua khu dân cư, dài 4,5km) nền đường rộng 23m, mặt đường rộng 19m, dải phân cách giữa 2m, lề đường mỗi bên rộng 1m (gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ).

Đoạn Km4+500 đến Km13+800 (đoạn ngoài khu dân cư, dài 9,3km) nền đường rộng 20,5m, mặt đường rộng 19m, dải phân cách giữa 0,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m (gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ).

Các công trình trên tuyến được tính toán, bố trí phù hợp với quy mô đầu tư và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Dự án thành phần 2 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn xã Cửa Việt với chiều dài khoảng 8,44km, tổng mức đầu tư khoảng 139 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn xã Gio Linh với chiều dài khoảng 2,10km, tổng mức đầu tư khoảng 23 tỷ đồng.

QL9 đoạn qua xã Hiếu Giang thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL9 từ cảng Cửa Việt đến QL1, hiện vẫn còn dang dở.

Dự án thành phần 4 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn phường Đông Hà với chiều dài khoảng 0,58km, tổng mức đầu tư khoảng 4,5 tỷ đồng. Dự án thành phần 5 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn xã Hiếu Giang với chiều dài khoảng 2,68km, tổng mức đầu tư khoảng 30,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường được giao chủ đầu tư các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với phạm vi, quy mô và phương án thực hiện dự án.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện dự án; chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng…

Trong diễn biến liên quan, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành quyết định phê duyệt dừng chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ QL1 đến cảng Cửa Việt. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ QL1 đến cảng Cửa Việt đã được HĐND tỉnh Quảng Trị (cũ) phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1.