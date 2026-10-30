Quảng Trị: 540 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không với QL1 và QL9D

Ngày 30/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 và QL9D.

Một đoạn thuộc dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 (giai đoạn 1) đang thi công.

Dự án với mục tiêu đầu tư hoàn thiện tuyến giao thông kết nối liên hoàn QL1 - Cảng hàng không Quảng Trị - QL9D theo quy hoạch, khép kín hạ tầng kết nối mặt đất của Cảng hàng không Quảng Trị với trục dọc quốc gia (QL1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông) và hành lang ven biển; phát huy hiệu quả đoạn tuyến 2,71km đã đầu tư; bảo đảm năng lực thông hành, rút ngắn thời gian tiếp cận cảng hàng không của hành khách và hàng hóa.

Qua đó, tạo động lực phát triển du lịch biển - nghỉ dưỡng, dịch vụ hàng không, logistics, cảng biển và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; mở rộng không gian phát triển đô thị - dịch vụ ven biển, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân các xã Gio Linh, Cửa Việt; tăng cường khả năng cơ động phục vụ quốc phòng - an ninh (sân bay quân sự cấp 2), cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai vùng ven biển.

Theo quyết định, dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 và QL9D, gồm 4 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 540 tỷ đồng, thời gian thực hiện đầu tư dự án năm 2027 - 2030.

Cơ cấu nguồn vốn gồm kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 hơn 372,8 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 hơn 167,1 tỷ đồng.

Đoạn đầu dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 (giai đoạn 1) - giao với tuyến đường tránh QL1 phía Đông Đông Hà qua xã Gio Linh đang thi công ngày 24/10.

Trong đó, dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 và QL9D tổng mức đầu tư hơn 291,8 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài đầu tư xây dựng khoảng 8,85km, gồm 2 đoạn. Cụ thể, đoạn 1 từ Km 0+000 đến Km 1+590 (giao đường tránh phía Đông Đông Hà tại Km 10+971), dài khoảng 1,59km, qua địa bàn xã Hiếu Giang và xã Gio Linh; đoạn 2 từ Km 4+300 (cổng Cảng hàng không Quảng Trị) đến Km 11+560 giao QL9D tại Km 3+100, dài khoảng 7,26km, qua địa bàn xã Cửa Việt.

Quy mô đầu tư 2 nhánh chạy song song; quy mô mỗi nhánh nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề đất 2 bên rộng 1m, mỗi lề rộng 0,5m. Tổng bề rộng nền đường 2 nhánh 13m; phần đất dự phòng còn lại và dải phân cách giữa rộng 20,5m (phạm vi giải phóng mặt bằng 48,5m). Trên tuyến xây dựng công trình cầu qua sông Cánh Hòm.

Phạm vi đầu tư giai đoạn 1 của dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 đang thi công dài khoảng 2,89km, thuộc địa bàn các xã Cửa Việt và Gio Linh (bao gồm phần vuốt nối vào Cảng hàng không Quảng Trị dài khoảng 0,17km).

Dự án thành phần 2 - Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện Dự án thành phần 1, đoạn qua xã Hiếu Giang với chiều dài khoảng 0,46km, diện tích khoảng 2,23ha; tổng mức đầu tư hơn 32,7 tỷ đồng, do UBND xã Hiếu Giang làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 3 - Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện Dự án thành phần 1, đoạn qua xã Gio Linh với chiều dài khoảng 1,13km, diện tích khoảng 5,48ha; tổng mức đầu tư hơn 26,1 tỷ đồng, do UBND xã Gio Linh làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 4 - Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện Dự án thành phần 1, đoạn qua xã Cửa Việt với chiều dài khoảng 7,26km, diện tích khoảng 35,21ha; tổng mức đầu tư hơn 189,3 tỷ đồng, do UBND xã Cửa Việt làm chủ đầu tư.

Đoạn tuyến thuộc dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 (giai đoạn 1) đang đẩy nhanh thi công hoàn thiện cấp phối đá dăm để thảm bê tông nhựa những ngày cuối tháng 10/2026.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Bên cạnh đó, làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định…