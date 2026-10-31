Quảng Trị: 500 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng (đường Hùng Vương kéo dài).

Điểm cuối tuyến đường Hùng Vương giao với đường tỉnh 579 tại xã Ái Tử hiện nay.

Dự án với mục tiêu đầu tư đầu tư xây dựng đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng (đường Hùng Vương kéo dài) nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo định hướng quy hoạch.

Tăng cường kết nối giữa khu vực Đông Hà, Quảng Trị và Hải Lăng; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, dự án góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, kết nối các khu dân cư, khu sản xuất và các khu vực có tiềm năng phát triển; nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, phục vụ cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Theo quyết định, dự án Đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng (đường Hùng Vương kéo dài) có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần. Thời gian thực hiện đầu tư dự án năm 2027 - 2030.

Một đoạn thuộc tuyến đường Hùng Vương hiện nay.

Trong đó, dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng tổng mức đầu tư hơn 414,9 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài khoảng 8km, điểm đầu tại Km8+500 đường Hùng Vương (xã Ái Tử), điểm cuối Km16+500 giao với đường Phú Lệ B (phường Quảng Trị).

Về quy mô đầu tư, tuyến đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng nền đường rộng 32m, mặt đường rộng 11m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, lề đất phía trong mỗi bên rộng 0,5m; phần đất dự phòng còn lại và giải phân cách giữa rộng 8m (phạm vi giải phóng mặt bằng 32m).

Công trình trên tuyến gồm cầu bắc qua sông Thạch Hãn, cầu qua kênh chính Nam Thạch Hãn, cầu qua kênh chính hồ Ái Tử, cầu qua kênh tiêu Nhan Biều.

Dự án thành phần 2 - Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện Dự án thành phần 1 đoạn qua địa bàn xã Ái Tử với chiều dài khoảng 1,752km, diện tích khoảng 6,65ha; tổng mức đầu tư hơn 9,6 tỷ đồng, do UBND xã Ái Tử làm chủ đầu tư.

Đường Hùng Vương - là tuyến đường "trục dọc" chạy song song QL1 từ trung tâm phường Đông Hà vào tới đoạn giao đường tỉnh 579, xã Ái Tử.

Dự án thành phần 3 - Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện Dự án thành phần 1 đoạn qua địa bàn xã Triệu Phong với chiều dài khoảng 3,992km, diện tích khoảng 15,61ha; tổng mức đầu tư hơn 49,1 tỷ đồng, do UBND xã Triệu Phong làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 4 - Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện Dự án thành phần 1 đoạn qua địa bàn phường Quảng Trị với chiều dài khoảng 2,256km, diện tích khoảng 8,93ha; tổng mức đầu tư hơn 26,2 tỷ đồng đồng, do UBND phường Quảng Trị làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan.

Cầu Vĩnh Phước nối đôi bờ sông Vĩnh Phước giữa phường Nam Đông Hà và xã Ái Tử trên tuyến đường Hùng Vương hiện mới xây dựng một đơn nguyên bên phải.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Bên cạnh đó, làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định…