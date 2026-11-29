Ngày hội Việc làm tỉnh Quảng Trị năm 2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia. Ảnh: Hồng Lựu

Ngày 28/11, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội Việc làm tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Kết nối việc làm, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Chương trình thu hút 50 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng tham gia, với tổng nhu cầu tuyển dụng trên 3.700 lao động ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Trong số này, có 20 doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng tại Ngày hội và 30 doanh nghiệp tuyển dụng gián tiếp. Nhu cầu nhân lực tập trung ở các lĩnh vực may mặc, vận tải, y tế - chăm sóc sức khỏe, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, kỹ thuật điện, điện lạnh, cơ khí, hành chính, văn phòng và kế toán.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Hồng Lựu

Tại Ngày hội, người lao động được tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp, tìm hiểu vị trí tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập cũng như các chế độ, chính sách liên quan. Các hoạt động tư vấn, phỏng vấn, sơ tuyển được tổ chức nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người tìm việc và đơn vị sử dụng lao động.

Bên cạnh cơ hội việc làm trong tỉnh, người lao động còn được cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề và vay vốn giải quyết việc làm. Hoạt động tư vấn pháp luật lao động cũng giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và các quy định liên quan trước khi tham gia thị trường lao động.

Các sinh viên chia sẻ những mong muốn tại Ngày hội việc làm. Ảnh: Hồng Lựu

Việc đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, tuyển dụng không chỉ giúp người lao động có thêm lựa chọn nghề nghiệp mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực, tìm kiếm những ứng viên phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống giao thông, cảng biển, cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp và du lịch.

Cùng với quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút các nguồn lực phát triển, nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh được dự báo ngày càng tăng. Đây là cơ hội để mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng TRị Lê Văn Bảo phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Hồng Lựu

Tuy nhiên, thị trường lao động Quảng Trị vẫn tồn tại những điểm nghẽn. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, cơ cấu lao động và kỹ năng nghề nghiệp của một bộ phận người lao động chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân lực phù hợp với vị trí việc làm.

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động kết nối việc làm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực. Đồng thời, cần duy trì việc theo dõi, hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động sau Ngày hội, tránh tình trạng hoạt động tuyển dụng chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin và giới thiệu cơ hội việc làm.