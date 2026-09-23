Quảng Trị: 5 học sinh bị sóng cuốn khi tắm biển, 1 em tử vong

Hiện trường vụ học sinh đuối nước tại thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Khoảng 16 giờ cùng ngày, 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình đến tắm biển tại khu vực thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt. Trong lúc tắm, nhóm học sinh bị sóng cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa 4 học sinh vào bờ an toàn gồm: N.V.T., sinh năm 2015, D.M.P., sinh năm 2014, T.T.H., sinh năm 2016 và T.Đ.T.D. sinh năm 2015. Các em được gia đình đón về nhà. Riêng em T.Q.V., sinh năm 2016 bị mất tích.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ học sinh đuối nước ở xã Nam Cửa Việt. (Ảnh: H.M)

Ngay sau đó, lực lượng biên phòng, đội ca-nô cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc khu vực biển. Đến khoảng 17 giờ 40 phút, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em T.Q.V. và đưa vào bờ.

Hiện, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân.