Quảng Trị: 460 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch vùng nông thôn

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Dự án Hệ thống cấp nước Hải Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trong cảnh dở dang kéo dài nhiều năm nay.

Dự án nhằm nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, mở rộng và kết nối các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung hiện có, qua đó khôi phục, nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác công trình; mở rộng phạm vi phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, ổn định, liên tục và đạt quy chuẩn kỹ thuật cho người dân.

Đồng thời, phát huy hiệu quả tài sản, hạ tầng cấp nước đã được đầu tư; tăng cường kết nối, liên thông hệ thống giữa các khu vực, nâng cao khả năng điều tiết, hỗ trợ cấp nước và bảo đảm an toàn nguồn cung.

Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, giảm số công trình hoạt động kém bền vững, từng bước hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch nông thôn theo hướng đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Dự án Hệ thống cấp nước Hải Chánh khởi công vào tháng 6/2014 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 7/2015. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện xây dựng phần thô của nhà máy, dự án lâm cảnh dở dang từ năm 2015 đến nay.

Theo quyết định, dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư khoảng 460 tỷ đồng, do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án năm 2027 - 2030.

Cơ cấu nguồn vốn từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã: Lệ Ninh, Tân Mỹ, Trường Phú, Kim Phú, Kim Điền, Minh Hóa, Tuyên Phú, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Tân Gianh, Bắc Trạch, Phú Trạch, Nam Hải Lăng, Triệu Phong, Ái Tử, Khe Sanh, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Lìa, tỉnh Quảng Trị.

Về quy mô, dự án sẽ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và kết nối 14 cụm công trình cấp nước sạch nông thôn. Sau khi hoàn thành, tổng công suất cấp nước dự kiến đạt khoảng 23.200m³/ngày đêm, phục vụ khoảng 31.302 hộ dân.

Công trình Hệ thống cấp nước Hải Chánh trong cảnh bỏ hoang nhiều năm, một số hạng mục công trình đã bị xuống cấp hư hỏng.

Các hạng mục đầu tư chủ yếu gồm sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, thay thế các công trình hiện có; cải tạo, bổ sung hoặc thay thế nguồn nước và hệ thống xử lý nước khi cần thiết; nâng cấp, mở rộng, kết nối mạng lưới đường ống cấp nước; bổ sung thiết bị và các hạng mục phụ trợ nhằm khôi phục, nâng cao năng lực cấp nước, mở rộng phạm vi phục vụ, bảo đảm chất lượng nước đạt quy chuẩn và phát huy hiệu quả khai thác hệ thống công trình hiện hữu.

Thi công tuyến ống cấp nguồn nước sạch cho các hộ dân của một dự án bên QL49C đoạn qua xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đầu tháng 8/2025.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và các quy định pháp luật liên quan.

Việc quản lý, sử dụng vốn phải bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả; đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình, tiến độ dự án và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đánh giá tác động môi trường; bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo quy định.

Trong quá trình triển khai, dự án phải có biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Thi công tuyến ống cấp nguồn nước sạch đoạn phía Bắc cầu Bồ Bản, xã Nam Cửa Việt đầu tháng 8/2025.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện dự án đảm bảo yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tính ổn định, bền vững của công trình, phát huy hiệu quả đầu tư.