Quảng Trị: 300 tỷ đồng xây kênh thoát lũ dài gần 7km ở Đồng Hới

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kênh thoát lũ Khe Đuyên, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Một góc ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ) nay thuộc phường Đồng Hới (Quảng Trị) bị ngập sâu trong trận lũ lịch sử tháng 10/2020.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, triển khai tại 2 phường Đồng Hới và phường Đồng Thuận. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 - 2030.

Theo quyết định được phê duyệt, công trình có quy mô xây dựng tuyến kênh thoát lũ Khe Đuyên dài khoảng 6,5 - 7km. Dọc hai bên bờ kênh sẽ kết hợp xây dựng đường dạo bộ rộng khoảng 3 - 5m.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư các công trình phụ trợ trên tuyến như cầu qua kênh, cống thoát nước, bến dân sinh và trạm bơm.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, giảm thiểu tình trạng ngập úng tại các phường Đồng Hới và Đồng Thuận, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư và hệ thống hạ tầng đô thị.

Không chỉ phục vụ mục tiêu thoát lũ, kênh Khe Đuyên còn được định hướng trở thành một phần trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị khu vực trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị.

Việc đầu tư tuyến kênh kết hợp đường dạo bộ hai bên được kỳ vọng góp phần tạo dựng không gian đô thị khang trang, hiện đại; đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến công trình.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng định hướng kết hợp dự án với quy hoạch chi tiết hai bên kênh Khe Đuyên để phát triển các khu đô thị mới có kiến trúc cảnh quan đẹp, hạ tầng đồng bộ và kết nối liên thông với những khu vực lân cận.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị - được giao phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát, thống nhất phương án triển khai, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Việc triển khai phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ, hạn chế ngập úng, bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.