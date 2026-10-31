Quảng Trị: 300 tỷ đồng nâng cấp ĐT560 và QL15 đoạn từ Nam cầu Gianh đến nút giao cao tốc

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT560 và QL15 đoạn từ Nam cầu Gianh đến nút giao cao tốc Bắc - Nam.

Đoạn đầu của tuyến đường tỉnh ĐT560 kết nối với QL1 phía Nam cầu Gianh lên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Dự án với mục tiêu xây dựng nâng cấp tuyến trục ngang kết nối hạ tầng giao thông từ Đông - Tây của tỉnh Quảng Trị, kết nối khu vực phía Bắc tỉnh, cảng Hòn La, đô thị Ba Đồn thông qua các trục giao thông đường ven biển, QL1, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, cao tốc Bắc - Nam đến Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và các di tích lịch sử, khu du lịch sinh thái ở phía đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; kết nối cụm cảng biển (cảng Hòn La, cảng Gianh, cảng Thắng Lợi) với cửa khẩu Cà Roòng trên biên giới Việt - Lào.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây của tỉnh, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân từ các địa phương đến giao thương cửa khẩu Cà Roòng, dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế đối ngoại với nước láng giềng; đồng thời từng bước góp phần đầu tư nâng cấp tuyến QL9G đạt cấp kỹ thuật theo quy hoạch.

ĐT560 đoạn giao với đường sắt Bắc - Nam.

Theo quyết định, dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT560 và QL15 đoạn từ Nam cầu Gianh đến nút giao cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện đầu tư dự án năm 2027 - 2030.

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT560 và QL15 đoạn từ Nam cầu Gianh đến nút giao cao tốc Bắc - Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 13,5km; điểm đầu giao với QL1 tại đoạn Km626+800, điểm cuối giao với đường lên cao tốc Bắc - Nam tại đoạn Km963+950 của đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Quy mô đầu tư là đường cấp III, với 2 làn xe; mặt đường cấp cao A1; kết cấu mặt đường, các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất, thủy văn thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.

Một đoạn tuyến đường tỉnh 560 từ QL1 phía Nam cầu Gianh lên ga đường sắt Thọ Lộc và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông...

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT560 và QL15 đoạn từ Nam cầu Gianh đến nút giao cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn các xã Bắc Trạch, Đông Trạch và Bố Trạch.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Đoạn cuối tuyến ĐT560 giao với tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.