Quảng Trị: 3 năm, xử phạt gần 172.000 trường hợp vi phạm giao thông, thu 273 tỷ đồng

Ngày 25/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đã xử lý tổng cộng 171.914 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số tiền xử phạt lên đến 273,534 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông.

Cùng với phạt tiền, lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 51.000 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 11.000 trường hợp. Có 5.216 ô tô và 58.440 mô tô bị tạm giữ.

Để kéo giảm vi phạm, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, đồng thời siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát.

Thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là những hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, kể cả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương.