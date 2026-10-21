Quảng Trị: 24 tỷ đồng sửa chữa nền mặt đường, thoát nước dọc QL49C

Ngày 21/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề đường và rãnh thoát nước dọc đoạn Km 15+786 - Km 17+340, Km 19+450 - Km 23+200 QL49C đoạn qua các xã Triệu Phong, Triệu Cơ và phường Quảng Trị.

Một đoạn QL49C qua xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định, dự án do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (ngân sách nhà nước). Thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2027.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ nâng cấp, sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km 15+786 - Km 17+340, Km 19+450 - Km 23+200 QL49C; xử lý mặt đường cũ, tăng cường mặt đường bằng lớp bê tông nhựa C16.

Giữ nguyên bề rộng nền đường hiện hữu, mặt đường thiết kế phù hợp. Trong đó, đoạn Km 15+786 - Km 17+374,52 bề rộng mặt đường 6m, bề rộng nền đường 9m.

QL49C đoạn qua cầu Triệu Tài, xã Triệu Cơ.

Đoạn Km 19+450 - Km 23+207,95 gồm 5 đoạn có bề rộng mặt đường từ 5,5m đến 8m, bề rộng nền đường từ 6,5m đến 11,5m.

Cụ thể, Km 19+463,11 - Km 20+293,18 bề rộng mặt đường 8m, bề rộng nền đường 11,5m; Km 20+293,18 - Km 22+275,36 bề rộng mặt đường 8m, bề rộng nền đường 9m; Km 22+275,36 - Km 22+518,22 bề rộng mặt đường 6,5m, bề rộng nền đường 9m; Km 22+518,22 - Km 22+610,67 bề rộng mặt đường 6,5m, bề rộng nền đường 7,5m; Km 22+610,67 - Km 23+207,95 bề rộng mặt đường 5,5m, bề rộng nền đường 6,5m.

Kết cấu mặt đường gồm: kết cấu tăng cường trên mặt đường nhựa cũ (loại 1) và kết cấu sửa chữa cục bộ (loại 2). Kết cấu lề gia cố bằng bê tông xi măng M250 trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 2.

QL49C đoạn giao với tuyến đường vào Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Thoát nước ngang tận dụng toàn bộ cống ngang trên tuyến, nâng cao tường đầu (phía bên phải cống tại Km 22+445,37) để đảm bảo bề rộng nền, mặt đường sau khi nâng cấp; khoan cấy cốt thép vào tường đầu, nâng cao tường bằng bê tông cốt thép M250.

Thoát nước dọc thiết kế rãnh kín hình chữ nhật lắp ghép bằng bê tông cốt thép M200, bề rộng lòng rãnh 0,4m; thành, đáy rãnh dày 15cm; tấm đan rãnh bằng bê tông cốt thép M250. Thay thế một số tấm đan cũ thuộc hệ thống rãnh thoát nước dọc bị hư hỏng bằng các tấm đan bê tông cốt thép M250...

Đối với hệ thống an toàn giao thông, tận dụng, di dời hệ thống an toàn giao thông (biển báo, hộ lan, cọc tiêu...) trên đoạn tuyến còn sử dụng tốt; thiết kế bổ sung cụm biển báo, gờ giảm tốc ở hai đầu cổng trường học; thiết kế hoàn trả vạch sơn tim đường, gờ giảm tốc... theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước dọc cũng như hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km 15+786 - Km 17+340, Km 19+450 - Km 23+200 QL49C nhằm nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cầu An Tiêm trên tuyến QL49C, tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Xây dựng (chủ đầu tư) sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng quy định, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công; thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…