Quảng Trị: 182 tỷ đồng xây dựng thay thế một số cầu yếu, ngầm tràn trên quốc lộ, tỉnh lộ

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng thay thế một số cầu yếu, ngầm tràn trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án xây dựng mới để thay thế 5 cầu yếu và 6 ngầm tràn trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.

Dự án với mục tiêu đầu tư xây dựng mới để thay thế các cầu yếu, ngầm tràn và cầu tràn trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh nhằm từng bước xóa bỏ các vị trí xung yếu, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, khắc phục tình trạng chia cắt trong mùa mưa lũ và tăng cường khả năng kết nối, nâng cao năng lực thông hành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, phù hợp với định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh.

Theo quyết định, dự án Xây dựng thay thế một số cầu yếu, ngầm tràn trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh nói trên có tổng mức đầu tư 182 tỷ đồng, do Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Thời gian, tiến độ thực hiện đầu tư dự án 2027 - 2030.

Dự án sẽ xây dựng mới để thay thế 5 cầu yếu và 6 ngầm tràn trên các tuyến QL49C, QL9D, QL9B và trên các đường tỉnh 587, 559B, 565C thuộc các xã Vĩnh Linh, Bến Quan, Kim Ngân, Khe Sanh, Lệ Thủy, Tuyên Hoá, Kim Phú, Triệu Bình và Nam Cửa Việt.

Cầu yếu Bồ Bản trên tuyến QL49C, tỉnh Quảng Trị.

Cơ cấu nguồn vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Về quy mô đầu tư, đối với cầu Bồ Bản tại Km 8+869 QL49C (xã Triệu Bình và Nam Cửa Việt), xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ đã xuống cấp. Cầu mới kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài khoảng 52,15m; đường hai đầu cầu bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Đối với cầu Bảo Đài tại Km 41+900 QL9D (xã Vĩnh Linh), xây dựng mới cầu bắc qua sông thay thế cầu cũ, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài khoảng 46,15m; đường hai đầu cầu bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Dự án cũng sẽ xây dựng mới cầu bắc qua sông thay thế cho cầu Khe Cáy cũ trên QL9D tại Km 48+000 (xã Bến Quan). Cầu Khe Cáy mới kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài khoảng 40,15m; đường hai đầu cầu bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Cầu Bồ Bản tại Km 8+869 QL49C bị sụt lún nhịp 2 và nhịp 3, trụ T2 kéo theo mặt cầu bị lún võng, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông...

Bên cạnh đó, xây dựng mới cầu bắc qua sông thay thế cho cầu qua suối La La cũ trên ĐT587 tại Km 1+690 (xã Khe Sanh). Cầu mới kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài khoảng 52,15m; đường hai đầu cầu bề rộng nền đường 6,5m, bề rộng mặt đường 5,5m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Đối với cầu Km 9+650 ĐT565C (xã Lệ Thuỷ), xây dựng mới cầu bắc qua kênh thay thế cho cầu cũ đã xuống cấp; cầu mới kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài khoảng 24,10m; đường hai đầu cầu bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 7m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Ngoài ra, xây dựng mới cầu bắc qua sông thay thế cho ngầm tràn cũ trên QL9B tại Km 41+995 (xã Kim Ngân) đã xuống cấp, cầu kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài khoảng 44,32m; đường hai đầu cầu bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Đối với ngầm Km 43+641 QL9B (xã Kim Ngân), xây dựng cống hộp mới để thay thế cho cống hộp cũ khẩu độ nhỏ không đảm bảo thoát nước; thân cống bằng bê tông cốt thép M300, chiều dài khoảng 52m; đường hai đầu cống bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Để đảm bảo an toàn công trình và an toàn cho người và phương tiện lưu thông, cơ quan chức năng đã cắm biển báo hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa, cấm xe tải nặng lưu thông qua cầu Bồ Bản.

Ngầm Km 31+420 và ngầm Km 31+810 ĐT559B (xã Tuyên Hoá và Kim Phú), xây dựng mới cống hộp để thay thế cho cống hộp cũ khẩu độ nhỏ không đảm bảo thoát nước; thân cống bằng bê tông cốt thép M300, chiều dài khoảng 10,40m; đường hai đầu cống bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện hoàn thành các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và pháp luật có liên quan.

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và các thủ tục khác (nếu có) theo quy định của pháp luật, phù hợp với phạm vi, quy mô và phương án thực hiện dự án.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng…