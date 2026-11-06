Quảng Trị: 16 tỷ đồng sửa chữa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông một số tuyến quốc lộ

Ngày 6/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Sửa chữa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông đoạn Km 0+00 - Km 142+00 quốc lộ 12A, Km 450+00 - Km 469+00 quốc lộ 15, Km 0+00 - Km 79+00 quốc lộ 9B, Km 0+00 - Km 39+820 quốc lộ 9C, Km 0+00 - Km 41+200 quốc lộ 9E.

Quốc lộ 12A đoạn qua cầu Khe Sụ tại Km 71+150.

Dự án với mục tiêu sửa chữa hệ thống an toàn giao thông nhằm nâng cao năng lực thông hành, tăng cường cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác của công trình.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (ngân sách Nhà nước) do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2027.

Về quy mô đầu tư, trên cơ sở nền mặt đường, hệ thống an toàn giao thông hiện có trên các tuyến quốc lộ 12A, quốc lộ 15, quốc lộ 9B, quốc lộ 9C và quốc lộ 9E, tiến hành sửa chữa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông (cọc H, cột Km, biển báo, tường hộ lan tôn sóng, sơn kẻ đường....) trên một số đoạn tuyến phù hợp với QCVN41:2024/BGTVT, nhằm nâng cao năng lực thông hành, tăng cường cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông.

Cọc H đoạn phía Tây cầu Đường Ống tại Km 75+600 quốc lộ 12A.

Bên cạnh đó, xử lý, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông khu vực trước cổng trường học tại 3 điểm trường gồm: Trường Mầm non Tân Gianh tại Km 13+960 phía bên phải tuyến; Trường Tiểu học Tân Gianh tại Km 14+200 (phải tuyến); Trường Tiểu học Đức Hoá tại Km 37+900 (trái tuyến), trên quốc lộ 12A.

Bổ sung, điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông tại nút giao đường Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng - Tố Hữu (Km 3+730) và nút giao Trần Hưng Đạo - Tôn Đức Thắng - Hoàng Diệu - Xuân Diệu (Km 4+150) trên quốc lộ 9E.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Biển chỉ dẫn quốc lộ 9E đoạn giao với tuyến đường xuống quốc lộ 1 (cách 4km) và tuyến đường xuống đường tránh Đồng Hới (cách 1km).

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công…

Theo quyết định, đối với hạng mục sơn kẻ đường, dự án sẽ điều chỉnh, bổ sung các vạch sơn gờ giảm tốc tại các vị trí tiềm ẩn cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (cổng trường học, chợ, tại đường cong nằm bán kính nhỏ đã áp dụng các biện pháp cảnh báo như tiêu dẫn hướng, gương cầu lồi, biển cảnh báo, đinh phản quang...). Sơn lại vạch sơn hiện hữu đã bị mòn, mờ, bong tróc, bao gồm: vạch tim đường, vạch phân chia các làn xe cùng chiều, vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy, vạch dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao, vạch dừng xe, vạch đi bộ qua đường, vạch mũi tên chỉ hướng…

Cầu Trại Gà 1 tại Km 9+830 quốc lộ 9E.

Đối với hệ thống biển báo và cảnh báo an toàn giao thông, dán lại màng phản quang các biển báo bị bong tróc, hư hỏng; thay thế các biển báo hiệu cũ bị hư hỏng, gãy đổ; lắp đặt bổ sung mới các biển báo để tăng cường báo hiệu, cảnh bảo an toàn giao thông; bổ sung các tiêu dẫn hướng, gương cầu lồi tại các đường cong có bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế. Bổ sung 3 hệ cột cần vươn và đèn cảnh báo chớp vàng để tăng cường cảnh báo an toàn giao thông cho các phương tiện tại phạm vi nút giao Km 11+350 quốc lộ 9C. Bên cạnh đó, bổ sung, thay mới các cọc H, cột Km còn thiếu hoặc bị gãy đổ, hư hỏng; bổ sung đinh phản quang tại tim đường kết hợp với vạch sơn phân chia 2 chiều đường xe chạy tại đoạn tuyến đi qua khu vực miền núi, đường đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế. Đối với hệ thống tường hộ lan tôn sóng, thiết kế bổ sung tăng cường tường hộ lan mềm tại những vị trí xung yếu tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông; thay thế, sửa chữa các đoạn tường hộ lan tôn sóng cũ bị cong vênh, biến dạng đảm bảo đồng bộ, mỹ quan công trình; thay thế các tấm đầu cuối tại một số vị trí để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, êm thuận trong khai thác. Dự án cũng sẽ xử lý, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông khu vực trước cổng trường học tại 3 điểm trường nói trên trên quốc lộ 12A như: bổ sung hệ thống an toàn giao thông tại các điểm trường phù hợp với quy định tại QCVN41:2024/BGTVT và sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học; cứng hóa bãi đỗ, sân chờ trước cổng trường; vuốt nối phạm vi từ mép mặt đường quốc lộ 12A đến các bãi đỗ, sân chờ bằng bê tông xi măng… Điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông tại nút giao Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng - Tố Hữu (Km 3+730) và nút giao Trần Hưng Đạo - Tôn Đức Thắng - Hoàng Diệu - Xuân Diệu (Km 4+150) trên quốc lộ 9E. Trong đó, đối với nút giao Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng - Tố Hữu, tháo dỡ đảo xuyến hiện hữu, hoàn trả lại mặt đường phạm vi đảo xuyến; phá dỡ một phần dải phân cách giữa hiện hữu trên đường Trần Hưng Đạo (phía quốc lộ 1) để mở rộng mặt đường để tạo làn rẽ trái từ đường Trần Hưng Đạo về đường Phạm Văn Đồng; di dời cây xanh trong phạm vi bị ảnh hưởng và làm mới dải phân cách bằng lan can thép. Điều chỉnh, bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo để phân luồng, tăng cường an toàn giao thông và hướng dẫn các phương tiện qua nút giao êm thuận. Bổ sung 2 cột cần vươn kết hợp hệ thống biển báo phạm vi lề đường (vỉa hè) đường Trần Hưng Đạo; di dời và bố trí lại vị trí 2 cột điện chiếu sáng phạm vi nút giao, các đèn chiếu sáng để phù hợp với vị trí chiếu sáng mới... Đối với nút giao Trần Hưng Đạo - Tôn Đức Thắng - Hoàng Diệu - Xuân Diệu, tháo dỡ đảo xuyến hiện hữu; điều chỉnh, bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo để phân luồng, tăng cường an toàn giao thông và hướng dẫn các phương tiện qua nút giao êm thuận.