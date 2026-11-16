Quãng trầm sau chức vô địch của U23 Việt Nam

Chức vô địch đáng để vui

U23 Việt Nam khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 bằng chức vô địch sau trận hòa 1-1 trước U23 Qatar. Với hai chiến thắng trước Thái Lan, Singapore cùng một trận hòa, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đăng quang với thành tích bất bại.

Dù chỉ là giải giao hữu, chức vô địch vẫn đáng ghi nhận khi U23 Việt Nam tham dự với lực lượng chưa phải mạnh nhất, thời gian chuẩn bị không nhiều.

U23 Việt Nam giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 là niềm vui. Ảnh HAGL FC

Danh hiệu này còn mang đến niềm vui cho người hâm mộ Gia Lai, những người đã đến sân Pleiku cổ vũ các cầu thủ trẻ trong suốt giải đấu.

Bởi thế, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được xúc động sau trận đấu cuối cùng. Nhà cầm quân từng có 11 năm khoác áo HAGL dành tặng chức vô địch cho khán giả phố núi, đồng thời xem đây là động lực để tiếp tục xây dựng đội bóng.

Với các cầu thủ U23 Việt Nam, chiếc cúp cũng là phần thưởng cho những nỗ lực trong thời gian qua. Quan trọng hơn, ba trận đấu quốc tế mang đến cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh.

Chức vô địch vì thế là sự khích lệ đúng lúc, tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ trẻ trên chặng đường phía trước.

U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm

Nhìn lại Gia Lai VTV Cup 2026, dấu ấn chuyên môn của U23 Việt Nam chưa thật rõ nét. Dù vô địch, lối chơi của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn những hạn chế, đặc biệt trong khả năng tổ chức tấn công và duy trì sự chủ động.

Điều này dễ hiểu bởi U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất, thời gian tập trung ngắn và các cầu thủ chưa đủ điều kiện tạo nên sự ăn ý.

Ngay cả HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận đội còn nhiều điểm phải cải thiện, nhất là khi gặp đối thủ gây sức ép lớn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là mong muốn các học trò được thi đấu thường xuyên sau khi trở về CLB.

Dù vô địch giải đấu nhưng U23 Việt Nam còn nhiều việc để làm. Ảnh: HAGL FC

Đó là mong mỏi có cơ sở. Bởi vài trận giao hữu quốc tế không thể thay thế quá trình tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Nguyễn Minh Tâm là ví dụ, tiền đạo giành danh hiệu Vua phá lưới Gia Lai VTV Cup với 3 bàn thắng đã có 3 mùa thi đấu tại V-League. Riêng mùa trước, ra sân 22 trận, ghi 3 bàn; mùa này tiếp tục có 6 lần được sử dụng.

Những trải nghiệm ở V-League giúp Minh Tâm có thêm cơ hội trui rèn chuyên môn, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống. Đó cũng là điều không phải cầu thủ trẻ nào cũng có được, khi cuộc cạnh tranh vị trí tại các CLB luôn rất khắc nghiệt.

Bởi vậy, nỗi lo của HLV Đinh Hồng Vinh chẳng thừa. Ông mong các học trò được thi đấu thường xuyên tại CLB, đồng thời U23 Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát với những đối thủ quốc tế trình độ cao.

Chức vô địch của U23 Việt Nam đáng mừng, nhưng chưa thể bảo đảm tương lai cho lứa cầu thủ này. Muốn trưởng thành, cần được trao cơ hội và khẳng định năng lực ở sân chơi chuyên nghiệp.

Vậy nên, chiếc cúp ở Gia Lai mang đến động lực, nhưng tương lai U23 Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào những gì các cầu thủ làm được khi trở về V-League hay giải hạng Nhất.

Xem màn trình diễn của U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn