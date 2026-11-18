Quãng Trầm - Đảo Nhịp: Cuộc đối thoại của hai cá tính hội họa
Có những bức tranh níu chân người xem bằng vẻ đẹp của ký ức, cũng có những tác phẩm khiến cảm xúc như được đánh thức bởi những chuyển động bất ngờ của màu sắc và đường nét. Tại triển lãm “Quãng Trầm - Đảo Nhịp”, hai họa sĩ Trần Minh Phúc và An Hà mang đến một cuộc đối thoại hội họa thú vị, nơi những khác biệt cùng tạo nên sự cộng hưởng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quang-tram-dao-nhip-cuoc-doi-thoai-cua-hai-ca-tinh-hoi-hoa-246261117232832764.htm