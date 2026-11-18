Ngày 20/11 là dịp để bày tỏ lòng biết ơn tới những người làm nghề giáo. Những bài thơ hay về thầy cô với lời thơ giản dị, giàu cảm xúc là cách gửi gắm tình cảm và sự trân trọng tới những người đã tận tâm với sự nghiệp trồng người.