Quảng Trạch 1 hòa lưới cả 2 tổ máy, thêm 1.403MW cho hệ thống điện

Cả 2 tổ máy đã hòa lưới

Vào lúc 16h45 ngày 28.9.2026, tổ máy 2 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã hòa lưới lần đầu thành công. Với dấu mốc này, cả 2 tổ máy của nhà máy, có tổng công suất 1.403MW, đều đã hoàn thành hòa lưới lần đầu và phát điện lên hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ảnh: TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), hòa lưới lần đầu tổ máy 2 là bước kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện các chương trình thử nghiệm, hiệu chỉnh và đánh giá khả năng vận hành của tổ máy. Sau khi hòa lưới, tổ máy 2 sẽ tiếp tục được thử nghiệm, hiệu chỉnh và hoàn thiện các thông số kỹ thuật trước khi chuyển sang những bước tiếp theo.

Trước đó, ngày 12.4.2026, tổ máy 1 cũng đã hòa lưới lần đầu. Đến ngày 13.8, tổ máy này vận hành đạt 100% tải định mức, với công suất thực tế 701,5MW. Việc cả 2 tổ máy lần lượt hoàn thành các mốc kỹ thuật quan trọng cho thấy dự án đã chuyển sang giai đoạn chạy thử và hoàn thiện trước khi vận hành thương mại.

Để đạt các cột mốc trên, EVNPMB2 cùng liên danh nhà thầu, các đơn vị tư vấn và đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, người lao động trên công trường đã triển khai lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh và chạy thử các hệ thống, thiết bị của nhà máy.

Nguồn điện 1.403MW, khoảng 9,1 tỉ kWh mỗi năm

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, được EVN làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư. Dự án được khởi công tháng 12.2021, xây dựng tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, trên diện tích khoảng 48,6ha.

Nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9,1 tỉ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ an toàn và ổn định của hệ thống điện.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn của EVN và vốn vay thương mại trong nước do Vietcombank tài trợ. Gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp được thực hiện bởi liên danh Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), Hyundai E&C (Hàn Quốc) và Tổng công ty Xây dựng số 1 (Việt Nam).

Một điểm đáng chú ý của Quảng Trạch 1 là nhà máy sử dụng công nghệ USC (trên siêu tới hạn). Theo EVN, đây là công nghệ có thông số nhà máy cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Việc áp dụng công nghệ này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, đồng thời kết hợp với các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi để đáp ứng các quy chuẩn môi trường hiện hành.

Hoàn thiện các bước trước khi phát điện thương mại

Việc cả 2 tổ máy đã hòa lưới lần đầu là cột mốc quan trọng, nhưng chưa đồng nghĩa nhà máy đã hoàn tất quá trình đưa vào vận hành thương mại. EVN cho biết các tổ máy vẫn phải tiếp tục thực hiện chương trình chạy thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện những điều kiện kỹ thuật cần thiết.

Theo kế hoạch triển khai dự án, giai đoạn này tập trung vào việc kiểm tra khả năng vận hành của từng hệ thống, đánh giá các thông số kỹ thuật và xử lý những tồn tại phát sinh trong quá trình chạy thử. Đây cũng là cơ sở để nhà máy chuyển sang vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Với quy mô 1.403MW và sản lượng dự kiến khoảng 9,1 tỉ kWh/năm, Quảng Trạch 1 được EVN xác định là một trong những công trình nguồn điện quan trọng, góp phần bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia. Dự án đồng thời được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhiệt điện Quảng Trạch 1 qua những con số:

1.403MW: Tổng công suất 2 tổ máy.

9,1 tỉ kWh/năm: Sản lượng điện dự kiến khi nhà máy đi vào vận hành.

Hơn 42.000 tỉ đồng: Tổng mức đầu tư dự án.

48,6ha: Diện tích xây dựng dự án.

28.9.2026: Tổ máy 2 hòa lưới lần đầu, hoàn tất mốc hòa lưới lần đầu của cả 2 tổ máy.

12.4.2026: Tổ máy 1 hòa lưới lần đầu.

13.8.2026: Tổ máy 1 vận hành đạt 100% tải định mức, công suất thực tế 701,5MW.