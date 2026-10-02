Quàng Thị Phủ 62 tuổi bị bắt quả tang lúc 20h

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an Tỉnh Điện Biên, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung, tại các địa bàn cơ sở nói riêng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên) đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đối tượng Quàng Thị Phủ - Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Khoảng 20h ngày 10/9, tại khu vực bản Lĩnh (xã Mường Pồn), lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Quàng Thị Phủ (SN 1964, trú tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 0,46 gam chất nghi là ma túy heroine cùng các vật chứng có liên quan. Công an xã Mường Pồn đã tiến hành các thủ tục ban đầu theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Mường Pồn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần chung tay xây dựng Mường Pồn an toàn, bình yên, không ma túy.