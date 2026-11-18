Quang Thành 7-8-9 FC vô địch Giải bóng đá toàn dân phường Liên Chiểu lần thứ II năm 2026
Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá toàn dân phường Liên Chiểu lần thứ II năm 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng cụm dân cư Quang Thành 7-8-9 FC.
Diễn ra từ ngày 12 đến 17/11, giải quy tụ 120 vận động viên đến từ 7 đội bóng, gồm: Quang Thành 7-8-9 FC, Vân Dương 2 FC, Quan Nam 4 - Tân Hiên Hưởng Phước FC, Quan Nam 5 FC, Trung Sơn - Hồng Phước FC, Quang Nam 1-2-3 FC và Thanh Vinh 1 - 3 FC.
Các đội thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Ở trận chung kết, Quang Thành 7-8-9 FC vượt qua Thanh Vinh 1 - 3 FC trên chấm luân lưu, giành chức vô địch giải đấu.
Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội Thanh Vinh 1 - 3 FC; hai đội Trung Sơn - Hồng Phước FC và Vân Dương 2 FC đồng giải Ba. Ngoài ra, đội Trung Sơn - Hồng Phước FC nhận giải Phong cách.
Ở các giải cá nhân, Dương Văn Tài (Thanh Vinh 1 - 3 FC) được trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, trong khi Cao Cường (Quang Thành 7-8-9 FC) giành danh hiệu vua phá lưới.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/quang-thanh-7-8-9-fc-vo-dich-giai-bong-da-toan-dan-phuong-lien-chieu-lan-thu-ii-nam-2026-3358798.html