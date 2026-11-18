Đội Quang Thành 7-8-9 FC vô địch Giải bóng đá toàn dân phường Liên Chiểu lần thứ II năm 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Diễn ra từ ngày 12 đến 17/11, giải quy tụ 120 vận động viên đến từ 7 đội bóng, gồm: Quang Thành 7-8-9 FC, Vân Dương 2 FC, Quan Nam 4 - Tân Hiên Hưởng Phước FC, Quan Nam 5 FC, Trung Sơn - Hồng Phước FC, Quang Nam 1-2-3 FC và Thanh Vinh 1 - 3 FC.

Các đội thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Ở trận chung kết, Quang Thành 7-8-9 FC vượt qua Thanh Vinh 1 - 3 FC trên chấm luân lưu, giành chức vô địch giải đấu.

Ban tổ chức trao các giải thưởng vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải. Ảnh: BẢO LÂM

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội Thanh Vinh 1 - 3 FC; hai đội Trung Sơn - Hồng Phước FC và Vân Dương 2 FC đồng giải Ba. Ngoài ra, đội Trung Sơn - Hồng Phước FC nhận giải Phong cách.

Ở các giải cá nhân, Dương Văn Tài (Thanh Vinh 1 - 3 FC) được trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, trong khi Cao Cường (Quang Thành 7-8-9 FC) giành danh hiệu vua phá lưới.