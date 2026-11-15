Quảng Tân quyết tâm không để trộm cắp nông sản xảy ra

Công an xã Quảng Tân được giao chủ trì rà soát, lập danh sách các khu vực sản xuất tập trung, rẫy xa dân cư, tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, địa bàn từng xảy ra trộm cắp và nơi có nhiều lao động thời vụ - Hình ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 1496/CAT-PV01-TMCS ngày 10/9/2026 của Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND xã Quảng Tân vừa ban hành Kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến mùa vụ nông sản trên địa bàn xã năm 2026. Mục tiêu xuyên suốt của kế hoạch là không để nông dân bị động, không để trộm cắp nông sản diễn biến phức tạp, kéo dài.

Nắm chắc địa bàn, không để bị động

Theo đánh giá của UBND xã, Quảng Tân có nhiều khu vực sản xuất tập trung, rẫy xa khu dân cư, tuyến đường vận chuyển liên thôn, liên bon và các điểm tập kết, kho chứa, cơ sở sơ chế nằm rải rác. Đây chính là những nơi dễ phát sinh trộm cắp sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, trộm máy bơm, dây điện, vật tư nông nghiệp, cũng như các hành vi tiêu thụ nông sản không rõ nguồn gốc.

Kế hoạch dự báo 4 nhóm nguy cơ chính trong mùa vụ: Trộm cắp nông sản đã và chưa thu hoạch, trộm máy móc, phương tiện, vật tư nông nghiệp; mua bán nông sản không rõ nguồn gốc: Đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích: Gian lận cân, đo; tranh chấp tiền công, tiền hàng; vi phạm trong vận chuyển, tập kết nông sản: Người từ địa phương khác đến làm thuê tăng nhanh, kéo theo yêu cầu quản lý cư trú và nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, trộm cắp, tệ nạn.

Từ dự báo đó, Công an xã được giao chủ trì rà soát, lập danh sách các khu vực sản xuất tập trung, rẫy xa dân cư, tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, địa bàn từng xảy ra trộm cắp và nơi có nhiều lao động thời vụ. Đồng thời, rà soát các cơ sở thu mua, kho chứa, điểm tập kết, nắm rõ chủ cơ sở, mặt hàng, thời gian hoạt động, phương tiện vận chuyển và nguồn hàng.

Đặc biệt, kế hoạch yêu cầu chủ động nắm tình hình trên không gian mạng đối với các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân thu mua, ký gửi, kinh doanh nông sản quy mô lớn. Những trường hợp có dấu hiệu mất khả năng thanh toán, nợ kéo dài, tranh chấp hợp đồng, huy động vốn, vay vốn hoặc nguy cơ khiếu kiện, tụ tập đông người sẽ được kịp thời tham mưu xử lý, không để phát sinh đòi nợ trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản hay gây rối trật tự công cộng.

Tuần tra theo tuyến, theo giờ trọng điểm

Một trong những giải pháp trọng tâm là tổ chức các tổ tuần tra theo địa bàn, tuyến và thời gian trọng điểm, chú trọng khung giờ ban đêm.Tổ tuần tra ban ngày: tập trung khu vực rẫy, tuyến vận chuyển, điểm thu mua và kho chứa.Tổ tuần tra ban đêm: ưu tiên rẫy, đường liên thôn, liên bon, kho chứa, sân phơi và địa bàn có nguy cơ trộm cắp cao. Tổ nắm tình hình: phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Trưởng thôn, bon, bản và người dân để phát hiện người, phương tiện nghi vấn.

Mô hình “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và bảo vệ nông sản” tiếp tục được củng cố, với sự tham gia của Công an xã, dân quân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Trưởng thôn, bon, bản, người dân và chủ cơ sở thu mua. Đây được xem là “lá chắn” từ cơ sở, bám sát từng tuyến đường, từng khu rẫy.

Bên cạnh đó, Công an xã tăng cường trao đổi thông tin với Công an các xã, phường giáp ranh để nắm biến động của các đối tượng lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự từ địa phương khác đến hoạt động trong mùa vụ.

“5 không - 5 chủ động”: Thông điệp gửi tới từng hộ dân

Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ then chốt, gắn với thực tiễn sản xuất hữu cơ, bền vững mà bà con Quảng Tân đang hướng tới.

UBND xã yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mùa vụ, đặc biệt cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, giả danh doanh nghiệp, làm giả hợp đồng, giấy tờ, đặt cọc mua bán nông sản nhằm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trong giao dịch ngân hàng và lừa đảo người lao động.

Nội dung trọng tâm được gói gọn trong khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thực hiện:

“5 không”: Không trộm cắp nông sản; không mua bán nông sản không rõ nguồn gốc; không chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; không đánh bạc, không sử dụng trái phép chất ma túy; không gây rối, đánh nhau trong thời gian mùa vụ.

“5 chủ động”: Chủ động bảo vệ tài sản; chủ động lắp đặt camera; chủ động chiếu sáng kho, sân phơi; chủ động thông báo cho Công an xã khi có dấu hiệu nghi vấn; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi xảy ra vụ việc.

Người dân được vận động không để nông sản với số lượng lớn qua đêm tại rẫy khi không cần thiết; khóa cửa kho, bảo quản phương tiện; lắp đặt camera, đèn chiếu sáng tại kho, sân phơi; kịp thời báo cho Công an xã khi phát hiện người lạ, phương tiện nghi vấn.

Đối với các cơ sở thu mua, kế hoạch vận động kiểm tra nguồn gốc nông sản, lưu giữ thông tin giao dịch đối với các giao dịch bất thường hoặc số lượng lớn; tuyệt đối không mua bán, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng Công an.

Quản lý lao động thời vụ gắn với giữ gìn an ninh

Mùa vụ cũng là mùa lao động thời vụ đổ về, UBND xã yêu cầu các đơn vị phối hợp với các thôn, bon, bản rà soát số lượng người đến làm thuê; hướng dẫn chủ hộ, chủ rẫy và người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định về cư trú, quản lý người lao động.

Người lao động được tuyên truyền chấp hành pháp luật. Khi xảy ra vụ việc trộm cắp nông sản, lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận tin báo, bảo vệ hiện trường, xác định thời gian, địa điểm, tài sản bị mất và giá trị tài sản; rà soát dữ liệu camera; xác minh người, phương tiện ra vào khu vực; kiểm tra các cơ sở thu mua; truy tìm tài sản và phân loại, xử lý theo thẩm quyền. Đối với dấu hiệu tiêu thụ nông sản do phạm tội mà có, sẽ xác minh người bán, nguồn gốc hàng hóa, thời điểm, số lượng, giá mua, phương tiện vận chuyển và người giới thiệu nguồn hàng.

Kế hoạch nhấn mạnh nguyên tắc: xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật; không hình sự hóa các tranh chấp dân sự, kinh tế và không để lọt tội phạm.

Với người nông dân Quảng Tân, mùa vụ không chỉ là chuyện năng suất, giá cả, mà còn là chuyện giữ được thành quả lao động của mình. Kế hoạch năm 2026 cho thấy địa phương đang chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, lấy người dân làm trung tâm, lấy tổ tuần tra cơ sở làm nòng cốt, để mỗi vườn sầu riêng, mỗi rẫy cà phê, mỗi kho nông sản đều được bảo vệ an toàn, để bà con yên tâm sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản./.