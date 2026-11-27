Chợ phiên Đắk Snao là không gian để bà con gặp gỡ, giao lưu và duy trì nét sinh hoạt truyền thống

Gìn giữ bản sắc từ đời sống cộng đồng

Chợ phiên thôn Đắk Snao được tổ chức vào mỗi sáng thứ bảy hằng tuần đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của đồng bào Mông. Không chỉ là nơi trao đổi nông sản, bánh trái hay vật dụng sinh hoạt, chợ phiên còn tái hiện không gian văn hóa của đồng bào qua tiếng khèn, điệu múa, trang phục thổ cẩm và những món ăn truyền thống.

Theo ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Đắk Snao, ý tưởng tổ chức chợ phiên xuất phát từ mong muốn của những người có uy tín trong cộng đồng, tạo không gian để bà con gặp gỡ, giao lưu và duy trì nét sinh hoạt truyền thống. Từ ý tưởng ban đầu, phiên chợ dần đi vào nền nếp, thu hút người dân trong thôn và các khu vực lân cận.

Đồng bào Mông thôn Đắk Snao lựa chọn trang phục truyền thống tại chợ phiên

Đặc biệt, phụ nữ trong thôn đã thành lập đội văn nghệ, biểu diễn vào dịp cuối tuần với những điệu múa truyền thống, tiếng khèn Mông và các làn điệu dân ca. Người dân cũng chủ động mặc trang phục truyền thống, mang nông sản, món ăn do mình làm ra đến chợ. Nhờ đó, văn hóa không chỉ hiện diện trong những dịp lễ hội mà trở thành một phần sinh động của sinh hoạt thường ngày.

Dù vào Quảng Sơn nhiều năm, song đồng bào Tày, Nùng ở bon R'bút vẫn luôn lưu giữ tiếng đàn tính, hát then

Nếu đồng bào Mông duy trì không gian văn hóa qua chợ phiên thì người Tày, Nùng ở bon R’bút lại gìn giữ bản sắc từ những phong tục, tập quán trong mỗi gia đình. Mỗi dịp lễ, tết hay sự kiện quan trọng, các gia đình lại chuẩn bị những mâm bánh truyền thống với bánh khảo, bánh ít lá gai, bánh dày, bánh sừng bò, khẩu si...

Vào những dịp lễ, tết, sum họp, đồng bào Tày, Nùng lại chuẩn bị những món bánh truyền thống như bánh khảo, bánh ít lá gai, bánh dày, bánh sừng bò, khẩu si...

Bà Vi Thị Dịch ở bon R’Bút cho biết, việc cùng nhau làm bánh, chuẩn bị mâm lễ không đơn thuần là tạo ra những món ăn truyền thống mà còn là dịp để các thành viên trong cộng đồng gặp gỡ, nhắc nhở con cháu về phong tục và cội nguồn.

Những người lớn tuổi hướng dẫn thế hệ trẻ từ cách chọn nguyên liệu, chế biến đến ý nghĩa của từng món bánh. Qua đó, những giá trị văn hóa được lưu giữ không chỉ trong mỗi gia đình mà còn được trao truyền tự nhiên qua các thế hệ.

Vào các sự kiện quan trọng của xã, bà con đồng bào M'nông đều tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ giới thiệu nét văn hóa truyền thống của dân tộc

Không chỉ được gìn giữ qua ẩm thực và phong tục, bản sắc văn hóa của các dân tộc ở Quảng Sơn còn hiện diện trong những thanh âm, điệu múa và sinh hoạt văn nghệ cộng đồng. Trong đó, cồng chiêng là nét văn hóa đặc trưng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào M’nông - dân tộc bản địa sinh sống lâu đời trên địa bàn. Trong các dịp sum họp, ngày hội và hoạt động văn hóa của địa phương, tiếng chiêng lại ngân vang, tạo không gian giao lưu, gắn kết các thành viên trong bon làng.

Kéo co là một trong những trò chơi dân gian được đông đảo người dân trên địa bàn xã hưởng ứng

Cùng với việc duy trì hoạt động của các đội cồng chiêng, địa phương quan tâm tạo điều kiện để người dân thực hành, biểu diễn và trao truyền loại hình nghệ thuật truyền thống này cho thế hệ trẻ. Theo lãnh đạo xã Quảng Sơn, việc gìn giữ cồng chiêng và các nhạc cụ dân tộc không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn duy trì bản sắc văn hóa trong đời sống hôm nay.

Điều đáng chú ý trong quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa ở Quảng Sơn là vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy. Những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn qua các hoạt động hay sự kiện văn hóa mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày, được cộng đồng tự giác thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây chính là nền tảng để địa phương phát huy bản sắc văn hóa của 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50,6% dân số toàn xã.

Đa dạng hoạt động, nâng cao đời sống tinh thần

Cùng với nỗ lực gìn giữ văn hóa trong cộng đồng, năm 2026, xã Quảng Sơn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lớn của đất nước, địa phương. Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia sinh hoạt văn hóa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được các khu dân cư tổ chức trang trọng, trong đó phần hội đậm bản sắc dân tộc

Nổi bật là Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc xã Quảng Sơn lần thứ IV năm 2026, thu hút 15 đơn vị với 645 lượt người tham gia. Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, hội thao chào mừng ngày lễ lớn được tổ chức với nhiều nội dung như trò chơi dân gian, thi ẩm thực, trưng bày sản phẩm địa phương, giao lưu văn nghệ, thể thao.

Lày cỏ - trò chơi dân gian truyền thống được bà con xã Quảng Sơn lưu giữ

Hoạt động văn hóa còn được duy trì tại khu dân cư thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng. Đến tháng 11/2026, 100% thôn, bon tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo không gian giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo không gian giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc

Toàn xã hiện có 7/7 thôn, bon đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 93,91%, tăng 11,9% so với năm 2025. Cả 7 thôn, bon đều xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Địa phương cũng chú trọng giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ; 100% học sinh trên địa bàn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa.

Hội thi ẩm thực với các món ăn đa dạng vùng miền, dân tộc

Để duy trì các hoạt động, UBND xã bố trí 142 triệu đồng cho sự nghiệp văn hóa năm 2026; đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.

Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa vẫn còn khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện kinh tế còn hạn chế. Một số nhà văn hóa thôn, bon xuống cấp, thiếu trang thiết bị. Xã chưa có Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Nguồn nhân lực phụ trách lĩnh vực văn hóa còn mỏng, kinh phí và nguồn lực xã hội hóa chưa đáp ứng yêu cầu...

Các dân tộc thiểu số xã Quảng Sơn hào hứng với các trò chơi dân gian

Thời gian tới, xã Quảng Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa theo Nghị quyết số 80-NQ/TW, chú trọng bảo tồn không gian cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật dân gian và lễ hội truyền thống; đồng thời nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các hoạt động văn hóa ở Quảng Sơn đang từng bước tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đây không chỉ là nền tảng nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.