Lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Quang Sơn, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được triển khai nhằm giúp học sinh nhận diện rõ hơn những tác hại và nguy cơ liên quan đến ma túy.

Thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, chia sẻ: Nhà trường thường xuyên phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy lồng ghép với giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó, các em học sinh được trang bị kiến thức để nhận biết những nguy cơ có thể gặp phải, biết cách từ chối sự lôi kéo, rủ rê sử dụng chất gây nghiện và chủ động chia sẻ với thầy cô, gia đình khi phát hiện tình huống bất thường.

Với địa bàn là xã miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Công an xã Quang Sơn đã chú trọng tuyên truyền tại các cuộc họp xóm, sinh hoạt cộng đồng và những địa điểm tập trung đông người.

Hình thức truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tế giúp thông tin pháp luật đến với người dân hiệu quả hơn. Qua đó, mỗi người dân được khuyến khích phát huy vai trò trong quản lý, giáo dục con em, xây dựng nếp sống lành mạnh và cùng cộng đồng tham gia phòng ngừa tội phạm.

Chị Lý Thị Sí, xóm Lân Quan, xã Quang Sơn, chia sẻ: Qua tuyên truyền tôi biết cách nhận biết các loại ma túy, tôi sẽ về tuyên truyền cho thanh niên xóm mình nâng cao nhận thức để từ đó tránh xa ma túy.

Ông Trần Văn Hồ, Trưởng xóm Lân Quan, xã Quang Sơn, cho biết: Xóm có hơn 90% số dân là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy được địa phương thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt. Đến nay, xóm không có người nghiện ma túy, thanh niên tập trung phát triển kinh tế.

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xóm Lân Quan, xã Quang Sơn.

Để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả bền vững, xã Quang Sơn đã kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phòng ngừa với quản lý địa bàn, nắm tình hình và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tạo sự đồng bộ trong thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức gần 20 lượt tuyên truyền phòng chống ma túy tại các xóm, các trường học, doanh nghiệp với khoảng 2.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Công an xã tổ chức xét nghiệm chất ma túy cho hơn 200 cán bộ, công nhân viên làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Trung tá Trịnh Hồng Long, Trưởng Công an xã Quang Sơn, cho biết: Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phòng ngừa với quản lý địa bàn, nắm tình hình và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, chú trọng những nhóm có nguy cơ cao và những địa bàn trọng điểm. Đồng thời, nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục con em; khuyến khích người dân cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý.

Theo ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn: Xã sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể, đồng thời đẩy mạnh sự tham gia của quần chúng nhân dân vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc chú trọng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, kết hợp chặt chẽ với các xã lân cận cũng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững danh hiệu xã không ma túy.