Lãnh đạo xã Quảng Sơn tặng quà cho hộ nghèo của xã nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Từ suất cơm 0 đồng đến những người mẹ đỡ đầu

Hơn 1 năm nay, vào thứ năm và chủ nhật hằng tuần, 25 suất cơm 0 đồng lại được trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Sơn. Mô hình do Đoàn Thanh niên xã phối hợp với chị Hà Thị Mai Sương ở bon N’đoh thực hiện, dành tặng người bán vé số, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi và những trường hợp khó khăn. Chị Sương cho biết, khi mở dịch vụ ăn uống, chị từng gặp những người khó khăn đến quán muốn xin cơm nhưng còn e ngại. Vì vậy, chị phối hợp với Đoàn xã phát phiếu để những người cần hỗ trợ thuận tiện nhận cơm. Ngoài các suất ăn định kỳ, chị còn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn khi ghé quán.

Ông K’Liêu ở bon N’ting là một trong những người đã nhận cơm từ nhiều tháng nay. Hai vợ chồng ông đều tuổi cao, sức yếu và đang nuôi một người cháu mồ côi cha mẹ. Vì vậy, mỗi lần nhận cơm là một lần ông thêm ấm lòng. “Các cháu trao cơm niềm nở, hỏi han ân cần, nên tôi thấy mình được trân trọng và yêu quý”, ông K’Liêu chia sẻ. Theo chị H’Hai - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Sơn, gia đình chị Sương rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội do Đoàn phát động. Với những người đau ốm, không thể đến nhận cơm, đoàn viên còn mang các suất ăn đến tận nhà. Qua đó, mô hình không chỉ hỗ trợ bữa ăn thiết thực mà còn lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia trong cộng đồng.

Cùng với chăm lo đời sống trước mắt, việc tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường cũng được địa phương quan tâm. Tiêu biểu là chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã triển khai. H’Thị ở bon Sa Nar mồ côi mẹ từ sớm. Cuộc sống khó khăn khiến em từng phải nghỉ học giữa chừng. Để động viên em tiếp tục đến trường, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 300.000 đồng/tháng, đồng thời vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 300.000 đồng/tháng. Vào dịp lễ, tết và đầu năm học, hội còn kết nối trao quà, thăm hỏi, động viên em vượt khó. Ngoài thời gian học tập, H’Thị tranh thủ làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. “Được các mẹ quan tâm, hỗ trợ, em rất vui. Sự động viên, thăm hỏi giúp chị em vơi đi nỗi buồn khi không có mẹ và cố gắng hơn trong học tập. Sau khi quay lại trường, em càng nỗ lực để không phụ lòng các mẹ”, H’Thị tâm sự.

Không riêng H’Thị, chương trình “Mẹ đỡ đầu” còn được Hội LHPN xã phối hợp với cấp trên kết nối các cơ quan, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 9 trẻ mồ côi. Theo bà Bùi Thị Thu Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã, những hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên để trẻ mồ côi vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Suất cơm 0 đồng là mô hình có sức lan tỏa sâu rộng về tinh thần "lá lành đùm lá rách"

Kết nối nguồn lực, chăm lo người nghèo

Theo ông Trương Công Định - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Sơn, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và người khuyết tật. Trong đó, MTTQ xã giữ vai trò tập hợp, vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội. Các đoàn thể căn cứ vào từng nhóm đối tượng để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, từ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế đến tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, mua phân bón trả chậm.

Trong 9 tháng năm 2026, MTTQ xã phối hợp trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho các hộ khó khăn. Đoàn Thanh niên xã phối hợp trao 78 suất quà cho người nghèo, trẻ khuyết tật. Đáng chú ý, chương trình “Màu hoa đỏ” phối hợp với Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và thiện nguyện, tổng trị giá 175 triệu đồng. Đặc biệt, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ nhiều nguồn khác nhau, MTTQ xã đã trao hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết và 35 suất quà cho hộ nghèo...

Có thể nói, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bởi phía sau mỗi hoàn cảnh khó khăn là những nhu cầu cần được quan tâm, sẻ chia và tiếp sức kịp thời. Khi tinh thần tương thân tương ái được khơi dậy, các nguồn lực được kết nối và sự hỗ trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh, mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau mới thực sự trở thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn và phát triển bền vững.