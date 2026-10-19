Quảng Sơn chú trọng phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

Trong các cuộc họp của Đảng bộ, xã Quảng Sơn luôn nhấn mạnh yêu cầu tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là người DTTS

Chú trọng tạo nguồn tại chỗ

Quảng Sơn có 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 45,3% dân số. Thực tế này đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ đảng viên không chỉ bảo đảm về số lượng, chất lượng mà còn cần am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán và gắn bó với Nhân dân. Vì vậy, phát triển đảng viên DTTS được xã xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Để tạo nguồn, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chủ động phát hiện quần chúng tích cực trong lao động, sản xuất, hoạt động đoàn thể và các phong trào tại địa phương. Những nhân tố có tinh thần trách nhiệm, ý thức đóng góp cho cộng đồng, được Nhân dân tín nhiệm được quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện phấn đấu vào Đảng. Công tác này cũng gắn với yêu cầu củng cố tổ chức đảng tại những địa bàn còn ít đảng viên, chú trọng lực lượng thanh niên DTTS có triển vọng.

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng nguồn quan trọng để bồi dưỡng, rèn luyện, giới thiệu cho Đảng ở Quảng Sơn

Theo đồng chí Châu Ngọc Lương - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn, thời gian qua, các tổ chức đảng ngày càng nhận thức rõ ý nghĩa của việc phát triển đảng viên DTTS, nhất là tại những địa bàn còn ít đảng viên và trong lực lượng thanh niên có triển vọng. Từ đó, việc tạo nguồn, bồi dưỡng được thực hiện gắn với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm đảng viên mới có khả năng đóng góp thiết thực cho địa phương.

Tạo điều kiện để đảng viên phát huy vai trò

Kết quả tạo nguồn, phát triển đảng viên tại Quảng Sơn được thể hiện qua việc bổ sung lực lượng và mở rộng độ phủ đảng viên DTTS tại các địa bàn dân cư. Đến ngày 15/10/2026, Đảng bộ xã có 26 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 4 đảng bộ trực thuộc cơ sở và 22 chi bộ, với 481 đảng viên, trong đó có 146 đảng viên DTTS. Từ năm 2022 đến nay, xã đã kết nạp 21 đảng viên DTTS; cả 7/7 thôn, bon đều có đảng viên là người DTTS tại chỗ.

Anh K’Thăn (bên phải) ở bon Sa Nar là người đảng viên trẻ nhiệt tình, trách nhiệm trong các phong trào, hoạt động ở địa phương

Tuy nhiên, phát triển đảng viên không chỉ dừng ở việc tăng số lượng mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi đảng viên phát huy năng lực, trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào công việc chung của địa phương. Chi bộ bon Sa Nar hiện có 28 đảng viên, trong đó, 9 đảng viên là người DTTS. Bà Nguyễn Thị Toản - Bí thư Chi bộ bon Sa Nar cho biết: “Đội ngũ đảng viên DTTS có lợi thế am hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào. Do đó, đây là lực lượng quan trọng góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời khuyến khích người dân tham gia các phong trào tại địa phương”.

Từ thực tế đó, việc phát huy vai trò đảng viên cần được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của từng người. Khi được chi bộ tin tưởng giao việc, tham gia giải quyết những vấn đề ở khu dân cư và trực tiếp vận động người dân, đảng viên DTTS có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành, phát huy sự gần gũi, am hiểu cộng đồng để tạo đồng thuận từ cơ sở.

Thông qua các phong trào, hoạt động, Đoàn Thanh niên xã Quảng Sơn đã kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng

Đồng chí Châu Ngọc Lương nhấn mạnh: “Địa phương luôn xác định công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên DTTS nói riêng không dừng ở việc tạo nguồn và kết nạp, mà cần tiếp nối bằng quá trình giao nhiệm vụ, rèn luyện và phát huy năng lực. Khi mỗi đảng viên thực sự trở thành hạt nhân tích cực tại cộng đồng, am hiểu địa bàn, gắn bó với Nhân dân và nêu gương trong công việc, chất lượng hoạt động của chi bộ sẽ được nâng lên, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh cũng được củng cố tăng cường”.