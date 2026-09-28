Quảng Phú ứng dụng điện năng lượng mặt trời vào sản xuất nông nghiệp

Máy bơm sử dụng điện năng lượng mặt trời phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp. Ảnh: QUANG SƠN

Công trình ứng dụng điện năng lượng mặt trời được triển khai tại Vùng sản xuất ao ông Nhạn, khối phố Phú Thạnh, có tổng kinh phí hơn 138,3 triệu đồng. Hệ thống gồm 8 tấm pin năng lượng mặt trời công suất 620Wp/tấm, máy bơm, tủ điện, hệ thống tiếp địa và đường ống HDPE.

Có 9 hộ tham gia mô hình, trong đó 5 hộ thuộc diện nghèo, mới thoát nghèo hoặc khó khăn. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên được triển khai tại phường Quảng Phú ứng dụng năng lượng mặt trời trong tưới tiêu nông nghiệp. Dịp này, Hội Nông dân phường Quảng Phú công bố quyết định thành lập Tổ hội nghề - Tổ cộng đồng sản xuất rau màu khối phố Phú Thạnh, gồm 9 thành viên.