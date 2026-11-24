Chương trình tổ chức tối 24.11.2026 tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng

Tối 24.11.2026, tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, UBND phường Quảng Phú phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức tuyên dương các điển hình tiêu biểu và Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2026. Với chủ đề “Quảng Phú đoàn kết, nghĩa tình, lan tỏa giá trị văn hóa”, sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026).

Từ những việc làm ở khu dân cư

Tại chương trình, Ban tổ chức tuyên dương 27 điển hình, gồm các tập thể có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, các hộ gia đình tiêu biểu trong đồng thuận giải phóng mặt bằng, gia đình văn hóa, tộc họ tiêu biểu và những cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh. Dịp này, phường cũng tri ân 7 doanh nghiệp đã đồng hành với địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống người dân.

Phường Quảng Phú trao khen thưởng tại chương trình tối 24.11.2026. Dịp này, phường tuyên dương 27 điển hình tiêu biểu, gồm các tập thể, hộ gia đình, tộc họ và cá nhân, đồng thời tri ân 7 doanh nghiệp đã đồng hành với địa phương

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, nhắc lại ngày 18.11.1930, khi Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mặt trận là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đoàn kết, là sợi dây bền chặt kết nối “ý Đảng - lòng dân”, tạo nên sức mạnh vô địch giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm là dịp để các khu dân cư ôn lại truyền thống Mặt trận, biểu dương những người có đóng góp và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ông Hiệu nhấn mạnh, năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân cả nước. Lần đầu tiên, ngày 24.11 được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026), đặt nền móng quan trọng cho tư duy về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tại Hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” nhằm nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay được tổ chức trong sự kết nối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu Ngày hội Đại đoàn kết nhắc chúng ta về sức mạnh của sự đồng lòng thì Ngày Văn hóa Việt Nam nhắc chúng ta về những giá trị cần được cùng nhau gìn giữ, vun đắp và trao truyền. Hai ý nghĩa ấy gặp nhau ở một điểm chung: Xây dựng cộng đồng không chỉ bằng sự gắn kết giữa con người với con người, mà còn bằng những giá trị văn hóa tốt đẹp được hình thành và bồi đắp qua thời gian.

“Một cộng đồng đáng sống không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao”, ông Hiệu nói. Đó có thể là việc giúp đỡ hàng xóm lúc khó khăn, gìn giữ nếp nhà, nuôi dạy con cháu hay âm thầm góp sức vào công việc chung. Việc tuyên dương giúp những đóng góp ấy được ghi nhận và khuyến khích các tập thể, gia đình, cá nhân tiếp tục duy trì bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên.

Đại diện các doanh nghiệp trao bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và tài trợ an sinh xã hội tại chương trình ở phường Quảng Phú

Trong năm 2026, khối đại đoàn kết ở Quảng Phú tiếp tục được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Nhiều ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, phản hồi kịp thời. Các vấn đề về dân sinh, hạ tầng và an sinh xã hội được tập trung giải quyết. Sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và người dân được tăng cường qua đối thoại, diễn đàn, giám sát và phản biện xã hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ghi nhận 96,7% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 14/14 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa và 23 tộc họ được công nhận Tộc văn hóa. Phường chú trọng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, đồng thời gắn bảo tồn di sản và bản sắc địa phương với quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Quảng Phú.

Người dân góp tiếng hát, điệu múa cho ngày hội

Liên hoan nghệ thuật quần chúng quy tụ các tổ dân phố, trường học và Đồn Biên phòng Tam Thanh. Các tiết mục đơn ca, tốp ca, múa, hát múa, dân vũ và hoạt cảnh thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua liên hoan, phường hướng tới phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ quần chúng và tăng cường giao lưu giữa khu dân cư, trường học, đơn vị trên địa bàn. Ông Hiệu cho biết sân khấu là dịp để chính người dân tham gia sáng tạo, thể hiện tình yêu quê hương và thưởng thức những tiết mục do cộng đồng mình làm nên.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tháng 11 của phường, hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam (8.11), Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Trong dịp này, Quảng Phú phát động xây dựng đô thị văn minh, đoàn kết, giàu bản sắc, ra quân xóa các điểm tập kết rác sai quy định, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại các tổ dân phố và khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các trường hợp khó khăn.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng phường Quảng Phú chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Nhắc đến những cơ hội phát triển từ các công trình như quảng trường biển, các khu đô thị và bệnh viện quốc tế, ông Hiệu cho rằng cùng với việc xây dựng hạ tầng, Quảng Phú cần vun đắp đời sống văn hóa mang bản sắc riêng. Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và người dân cùng có vai trò trong việc gìn giữ truyền thống gia đình, xây dựng khu dân cư nghĩa tình và khuyến khích mỗi người góp sức vào công việc chung.

Một Quảng Phú đáng tự hào không chỉ được tạo nên bởi diện mạo đô thị ngày càng khang trang, mà còn bởi những con người biết sống có trách nhiệm, những gia đình giàu truyền thống, những khu dân cư nghĩa tình và một đời sống văn hóa phong phú, mang bản sắc riêng.