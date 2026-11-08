Quảng Phú triển khai “Ngày Chủ nhật số”, hỗ trợ người dân ngay tại khu dân cư

Ra mắt tổ hướng dẫn “Ngày Chủ nhật số” phụ trách tổ dân phố Hưng Phúc, phường Quảng Phú.

Ngày 8/11, mô hình ra mắt điểm tại 3 tổ dân phố Hưng Phúc, Phú Thành và Tâm Quý. Đây là hoạt động triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hưởng ứng “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa”.

Tại nhà văn hóa, đông người dân mang điện thoại đến các bàn để được hỗ trợ. Thành viên tổ hướng dẫn trực tiếp giúp cài đặt ứng dụng, chỉ dẫn thao tác trên thiết bị của từng công dân. Với người lớn tuổi, các bước được hướng dẫn cụ thể, kết hợp thực hành để bà con làm quen.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp giấy tờ và sử dụng tiện ích trên VNeID; cài đặt, đăng ký tài khoản, tiếp nhận thông tin, gửi phản ánh, kiến nghị trên Ứng dụng số Thanh Hóa.

Người dân còn được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng VssID, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đối với đảng viên, được hỗ trợ cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Cán bộ Công an phường Quảng Phú hỗ trợ công dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Để thực hiện, phường thành lập 24 tổ hướng dẫn, gồm 23 tổ phụ trách các tổ dân phố và một tổ của Công đoàn phường hỗ trợ công nhân, người lao động tại doanh nghiệp. Các tổ phối hợp với lực lượng tại cơ sở nắm nhu cầu, bố trí hỗ trợ theo phương thức “một kèm một”.

Người dân thực hành thao tác trên điện thoại với sự hỗ trợ trực tiếp của thành viên tổ hướng dẫn.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao đổi với người dân tại bàn hướng dẫn cài đặt ứng dụng số ở nhà văn hóa tổ dân phố Hưng Phúc.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/11, mô hình được triển khai tại 20 tổ dân phố còn lại, duy trì từ 7 giờ 30 đến 11 giờ chủ nhật hằng tuần tại nhà văn hóa hoặc địa điểm thuận tiện. Mỗi buổi có ít nhất 3 thành viên trực tiếp hướng dẫn. Người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn không thể đến điểm hướng dẫn được hỗ trợ tận nhà. Với công nhân, thời gian được sắp xếp phù hợp với ca làm việc.

Phường phấn đấu trước ngày 31/12/2026, ít nhất 40% người dân trưởng thành cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa; đến hết năm 2026 mỗi hộ có ít nhất một thành viên biết sử dụng VNeID, Ứng dụng số Thanh Hóa và thực hiện được dịch vụ công trực tuyến.