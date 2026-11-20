Nghi lễ tiếp đón các đại biểu đến tham dự Lễ Cúng lúa mới của người M'nông

Lễ Cúng lúa mới là nghi lễ nông nghiệp truyền thống quan trọng trong đời sống tinh thần của người M’nông. Sau mỗi mùa thu hoạch, bà con tổ chức lễ cúng để tạ ơn thần linh, trời đất, tổ tiên đã phù hộ mùa màng tươi tốt, đồng thời cầu mong mùa vụ tiếp theo thuận lợi, buôn làng bình yên, cuộc sống no ấm. Nghi lễ còn là dịp cộng đồng sum vầy, chia sẻ thành quả lao động, thắt chặt tình đoàn kết và trao truyền những giá trị văn hóa qua các thế hệ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quảng Phú cùng các địa phương lân cận về tham dự lễ

Lễ hội được tổ chức với các nghi thức truyền thống như rước hồn lúa về kho, cúng cây nêu, tri ân thần linh và các nông cụ lao động, chúc phúc sức khỏe, khai ché rượu cần, chia lộc cơm mới. Các nghi thức tái hiện quan niệm văn hóa của người M’nông về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, trân trọng hạt lúa và thành quả lao động.

Lãnh đạo xã và đông đảo bà con Nhân dân xã Quảng Phú tham dự Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Bá Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú nhấn mạnh, Lễ Cúng lúa mới không chỉ là nghi lễ nông nghiệp truyền thống thiêng liêng mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng và khát vọng về cuộc sống ấm no, bình yên của đồng bào M’nông.

Nghi Lễ Cúng lúa mới được chuẩn bị chu đáo

Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập ngày càng sâu rộng, một số phong tục, tập quán và nghi lễ truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc tổ chức lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa.

Lễ Cúng lúa mới là nghi lễ nông nghiệp truyền thống quan trọng trong đời sống tinh thần của người M’nông

Theo ông Cao Bá Hoàng, địa phương mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, nghệ nhân trong bảo tồn nghi lễ, tiếng nói, nhạc cụ dân gian, nghệ thuật diễn xướng và tri thức truyền thống; đồng thời tạo không gian để thế hệ trẻ tìm hiểu, tham gia, trải nghiệm văn hóa dân tộc mình.

Ông Cao Bá Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú nhấn mạnh, Lễ Cúng lúa mới không chỉ là nghi lễ nông nghiệp truyền thống thiêng liêng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng và khát vọng về cuộc sống ấm no, bình yên của đồng bào M’nông

Đây cũng là cơ sở để Quảng Phú từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế cảnh quan, trong đó có khu vực núi lửa Nâm Kar, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Các nghi thức tái hiện quan niệm văn hóa của người M’nông về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, trân trọng hạt lúa và thành quả lao động

Sau phần lễ, chương trình diễn ra hoạt động giao lưu văn nghệ, biểu diễn nhạc cụ truyền thống của các dân tộc trên địa bàn xã. Trong chiều và tối cùng ngày, các hoạt động trải nghiệm ẩm thực dân tộc và chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tiếp tục được tổ chức, tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến người dân và du khách.

Các tiết mục hát múa mang đậm bản sắc dân tộc

Đây còn là dịp để Nhân dân các dân tộc xã Quảng Phú thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng

Các tiết mục nhảy sạp tạo không khí rộn ràng, vui tươi

Lễ Cúng lúa mới là nghi lễ nông nghiệp truyền thống quan trọng trong đời sống tinh thần của người M’nông

Cồng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các lễ hội của người M'nông, Êđê xã Quảng Phú