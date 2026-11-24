Tuyên truyền đi trước, an sinh làm điểm tựa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Là địa bàn vùng sâu, vùng xa với 19 thành phần dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm 59,7% dân số toàn xã, Quảng Phú (Lâm Đồng) xác định muốn chính sách phát huy hiệu quả thực chất thì công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Thay vì chỉ dừng lại ở việc cấp phát hỗ trợ, chính quyền địa phương đã phân công các cơ quan, đơn vị trực tiếp kết nghĩa với các thôn, bon vùng đồng bào DTTS tại chỗ.

Cán bộ xã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể và đội ngũ người có uy tín thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để giải thích cặn kẽ cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật, khơi dậy ý thức tự lực, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận người dân.

Căn nhà tình thương của gia đình anh Y'Kêr (bon Choih, xã Quảng Phú) được khởi công từ nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương cùng các nhà hảo tâm, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để kịp bàn giao trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Tuấn Kiệt

Minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến này là phong trào hỗ trợ nhà ở. Từ tháng 8/2026, gia đình anh Y'Kêr (bon Choih) đón nhận niềm vui lớn khi được các cấp, ngành hỗ trợ khởi công xây dựng căn nhà tình thương. Công trình có tổng kinh phí 130 triệu đồng, trong đó các đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp 60 triệu đồng và xã Quảng Phú hỗ trợ 70 triệu đồng. Đến tháng 11/2026, ngôi nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến bàn giao trước Tết Nguyên đán, giúp gia đình anh có nơi ở kiên cố để yên tâm lao động, chăm lo cho con cái.

Ông Bùi Văn Hà, Trưởng bon Choih chia sẻ, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước và xã hội hóa là trợ lực vô cùng quan trọng, nhưng chính sự vận động sát sao của ban tự quản bon và các đoàn thể đã giúp bà con hiểu rõ quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. Từ câu chuyện của gia đình anh Y'Kêr, nhiều hộ dân trong bon đã chủ động chắt chiu, đối ứng thêm vốn tích lũy và ngày công lao động để cùng Nhà nước dựng xây mái ấm bền vững lâu dài.

Người dân đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng Phú được cán bộ hướng dẫn thủ tục tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo bà Tô Thùy Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú, công tác hỗ trợ nhà ở luôn được triển khai trên cơ sở rà soát hoàn cảnh thực tế, bình xét công khai, minh bạch tại cơ sở, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống trong nhà tạm bợ, xuống cấp. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 120 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà tại thôn Phú Xuân (30 triệu đồng) và 1 căn nhà tại thôn Phú Hưng (35 triệu đồng) cho gia đình chính sách.

Đồng thời, địa phương đã hoàn tất khảo sát và triển khai xây mới 21 căn nhà Đại đoàn kết trong năm 2026. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 hỗ trợ mức 80 triệu đồng/hộ cho nhiều gia đình đồng bào DTTS (như hộ anh Y'Kêr, bà H-Se, bà Sùng Thị Me, ông Hoàng A Dĩ...), công tác dân vận của xã Quảng Phú còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa và Quỹ “Vì người nghèo”.

Tiêu biểu như nguồn tài trợ từ Chi nhánh xăng dầu Petrolimex Đắk Nông hỗ trợ mức 80 triệu đồng/hộ cho các hộ cận nghèo tại thôn Phú Xuân (trong đó có hộ bà Y-Soat Hdruê), hay nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ mức 60 triệu đồng/hộ cho các hộ đồng bào DTTS khó khăn về nhà ở (như hộ anh Vi Văn Vinh ở thôn Phú Thuận, chị H Fér Jer ở thôn Phú Lợi, anh Y'Hoan Bkrông ở thôn Đắk Nang...). Sự chung tay kịp thời giữa chính sách của Nhà nước, tấm lòng của doanh nghiệp và phần vốn đối ứng của chính người dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp hàng chục hộ đồng bào DTTS tại Quảng Phú hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Song song với "an cư", các chính sách an sinh, y tế và giáo dục tiếp tục được triển khai toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào. Trong 9 tháng năm 2026, dịp Tết Nguyên đán, xã đã vận động trao tặng 1.550 suất quà trị giá 620 triệu đồng và cấp phát 15 tấn gạo cứu đói cho hộ nghèo, cận nghèo trong thời kỳ giáp hạt.

Trong lĩnh vực giáo dục, thực hiện Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, xã đã rà soát, cấp phát 78.135 kg gạo hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời duy trì hiệu quả các lớp dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS trước khi vào lớp Một, giúp các em vững vàng đến trường, hạn chế tối đa tình trạng bỏ học. Đặc biệt, nhờ kiên trì tuyên truyền về lợi ích của chính sách an sinh y tế đến từng thôn, bon, đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên toàn xã đã đạt 100% (tương ứng 16.928 người), giúp bà con giảm bớt gánh nặng chi phí mỗi khi ốm đau.

Cán bộ xã Quảng Phú trực tiếp xuống đồng hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trao "cần câu" sinh kế, mở đường phát triển bền vững

Nhận thức rõ đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn khó khăn do phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, dễ bị tác động bởi thời tiết và biến động thị trường, xã Quảng Phú đặc biệt chú trọng các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế để bà con tự lực thoát nghèo.

Chính quyền địa phương đã tích cực rà soát, triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất đối với các hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ; gắn kết nguồn vốn ưu đãi với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm, rà soát nhu cầu đào tạo nghề và hướng dẫn kỹ thuật canh tác mới. Nhờ vậy, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn đã đạt trên 82%; nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, tham gia liên kết chuỗi thông qua 2 hợp tác xã nông nghiệp mới được thành lập, từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên từng héc-ta canh tác.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, đầu tư hạ tầng giao thông được Quảng Phú xác định là chìa khóa then chốt để khơi thông giao thương, mở rộng không gian phát triển kinh tế. Trong quá trình triển khai các dự án, cấp ủy, chính quyền và người có uy tín ở cơ sở đã làm tốt công tác dân vận, giúp người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", từ đó tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Phú kiểm tra thực tế tiến độ và chất lượng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư phục vụ đời sống nhân dân. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Quảng Phú được đầu tư bê tông hóa khang trang từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tiêu biểu như công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28 (khu vực ngã tư thôn Đắk Nang) vào làng Sán Chỉ, thôn Phú Thịnh dài hơn 4,4 km với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng khởi công từ tháng 8/2026. Chị Trang Thị Lan, người dân làng Sán Chỉ, thôn Phú Thịnh phấn khởi chia sẻ, trước đây đường sá đi lại khó khăn nên nông sản làm ra thường bị tư thương ép giá. Từ khi tuyến đường được đầu tư mở rộng, việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn hẳn, bà con trong thôn cũng bảo nhau học hỏi kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để vươn lên làm giàu.

Theo ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, việc đầu tư hạ tầng giao thông không chỉ dừng lại ở chiều dài tuyến đường hay tổng mức đầu tư, mà còn tạo động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, từ nguồn vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã xây dựng, nâng cấp hơn 29,3 km đường nhựa, đường bê tông nông thôn, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng và tiếp tục triển khai 38 dự án giao thông chuyển tiếp.

Người dân xã Quảng Phú phấn khởi tiếp nhận cây giống từ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thông qua sự kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền vận động, chăm lo an sinh và đầu tư hạ tầng, xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 2,04% trong năm 2026. Từ những mái nhà kiên cố che chở các hoàn cảnh khó khăn đến những tuyến đường nhựa nối dài qua các thôn, bon, các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đang thực sự đi vào chiều sâu, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng các dân tộc trên quê hương Quảng Phú.