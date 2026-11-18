Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh Núi lửa Nâm Kar

Xã Quảng Phú trở thành một mắt xích chiến lược kết nối di sản Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO với hạ tầng năng lượng sạch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo tiền đề vững chắc để trở thành một đô thị di sản sinh thái trong tương lai.

4 vùng chức năng chính

Xã Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm xã Quảng Phú, xã Đắk Nang và xã Đức Xuyên, với tổng diện tích tự nhiên 263,58 km², gồm 11 thôn, bon.

Nằm ở tiểu vùng phía Tây tỉnh Lâm Đồng, Quảng Phú là vị trí kết nối quan trọng thông qua Quốc lộ 28, đồng thời là địa bàn thuộc vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, sở hữu những giá trị di sản địa chất đặc trưng như danh lam thắng cảnh cấp tỉnh Núi lửa Nâm Kar.

Phát huy những lợi thế đó, định hướng quy hoạch Quảng Phú phát triển kinh tế tổng hợp, định vị trên 3 trụ cột phát triển: “Trọng điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm, thám hiểm gắn với bảo tồn di sản Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Vùng chăn nuôi tập trung, chuyên canh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn - Trung tâm năng lượng tái tạo đảm bảo an ninh năng lượng vùng”.

Theo quy hoạch, không gian phát triển của Quảng Phú được tổ chức thành 4 vùng chức năng chính. Trong đó, vùng I - vùng lõi trung tâm có diện tích khoảng 3.581 ha, chiếm 13,59% diện tích toàn xã, gồm các thôn Đức Xuyên, Duy Xuyên, Đắk Nang và một phần các thôn Phú Thịnh, Phú Hưng, Phú Xuân, Phú Thuận, Phú Hòa.

Đây là khu vực tập trung các chức năng hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thương mại và dịch vụ tổng hợp. Định hướng đến năm 2030, địa phương ưu tiên chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng các công trình công cộng, từng bước hình thành không gian thương mại, dịch vụ. Sau năm 2030, khu vực này được định hướng phát triển thành vùng lõi tổng hợp, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế của toàn xã.

Điện năng lượng mặt trời nổi thủy điện buôn Tua Srah, xã Quảng Phú đã có quyết định đầu tư

Vùng II - vùng sinh thái, kinh tế dưới tán rừng bền vững có diện tích khoảng 18.139 ha, chiếm 68,82% diện tích toàn xã, tập trung tại bon Choih và một phần các thôn Phú Thịnh, Phú Sơn, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú Vinh. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên

Vùng III - vùng chăn nuôi, sản xuất tập trung gắn với du lịch sinh thái có diện tích khoảng 2.761 ha, chiếm 10,47% diện tích toàn xã, thuộc các thôn Phú Sơn, Phú Vinh và Phú Hòa. Khu vực này được định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung, trang trại chăn nuôi quy mô lớn, ưu tiên các loại vật nuôi như lợn, gia cầm, bò thịt và bò sữa.

Sản xuất nông nghiệp sẽ gắn với các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo đảm an toàn sinh học và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, việc kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm, tham quan mô hình nông nghiệp thông minh, farmstay, homestay sinh thái được kỳ vọng tạo thêm giá trị gia tăng cho kinh tế nông thôn.

Vùng III - vùng chăn nuôi, sản xuất tập trung gắn với du lịch sinh thái có diện tích khoảng 2.761 ha

Vùng IV - không gian kinh tế xanh mặt nước hồ Buôn Tua Srah có diện tích khoảng 1.877 ha, chiếm 7,12% diện tích toàn xã. Đây là khu vực được định hướng khai thác tiềm năng mặt nước lòng hồ để phát triển năng lượng tái tạo, kết hợp các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Điểm nhấn là dự án điện mặt trời nổi KN buôn Tua Srah với công suất dự kiến 312 MW. Bên cạnh phát triển năng lượng sạch, địa phương định hướng khai thác các dịch vụ du lịch như du thuyền tham quan, câu cá giải trí, cắm trại ven hồ và trải nghiệm giáo dục về năng lượng xanh, bảo vệ môi trường.

Kết nối khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, một trong những nội dung quan trọng của quy hoạch là phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện kết nối các vùng chức năng và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế. Trong đó, kết nối, đồng bộ hạ tầng giao thông được xác định là căn cứ đột phá. Quốc lộ 28 là trục động lực chính, kết nối trung tâm tỉnh với các xã khu vực phía Tây Lâm Đồng, đồng thời tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, vận chuyển và tiêu thụ nông sản.

Địa phương cũng định hướng đầu tư tuyến đường 863B kết nối Đắk Song - Quảng Phú, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 4B, đề xuất xây dựng cầu Nam Kar kết nối với tỉnh Đắk Lắk và đầu tư bến xe khách phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Quảng Phú hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu quýt núi lửa

Đối với hạ tầng giao thông nội xã, quy hoạch chú trọng hoàn thiện các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường sản xuất, đường kết nối với Quốc lộ 28; phấn đấu tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường xã đạt 100%, kiên cố hóa hệ thống đường thôn, ngõ xóm. Cùng với giao thông, các công trình điện, nước, thủy lợi, viễn thông, xử lý nước thải và chất thải cũng được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và nâng cao mức sống người dân.

Người đứng đầu UBND xã phân tích thêm, từ tầm nhìn đó, địa phương khai thác tiềm năng du lịch, năng lượng, khoáng sản và phát triển sản xuất tập trung phải đi đôi với kiểm soát tác động môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên. Đặc biệt, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, hành lang sông Krông Nô và hồ chứa thủy điện, thủy lợi được chú trọng quản lý, bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn dân cư và phát triển bền vững.

Quảng Phú cũng đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân

Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Phú phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm theo định hướng quy hoạch tỉnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn quy hoạch từ 10 - 10,5%/năm. Quy hoạch xã Quảng Phú cũng đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Phú hướng tới xây dựng không gian phát triển hiện đại, kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững. Ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng

Đây là nền tảng để Quảng Phú phát huy vai trò kết nối khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng, từng bước trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo tồn thiên nhiên. “Với tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Phú hướng tới xây dựng không gian phát triển hiện đại, kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững; kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái gắn với di sản địa chất UNESCO”, ông Vũ nhấn mạnh.