Quảng Phú phát huy lợi thế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Người dân xã Quảng Phú phát huy lợi thế đất đai, chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất

Khai thác lợi thế, nâng cao hiệu quả sản xuất

Trên vùng đất phù sa ven sông tại thôn Đắk Nang, anh Lê Phước Minh tận dụng 4 sào đất của gia đình để trồng rau, củ, quả ngắn ngày. Theo anh Minh, thổ nhưỡng màu mỡ, điều kiện canh tác thuận lợi giúp cây trồng phát triển tốt. Đặc biệt, phần lớn nông sản sau thu hoạch có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Không chỉ phát huy lợi thế tự nhiên, người dân Quảng Phú còn chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác. Tháng 5/2026, anh Nguyễn Văn Nhàng ở thôn Đức Xuyên đầu tư nhà kính và hệ thống máy gieo hạt vào khay xốp để sản xuất cây rau giống. Với quy mô khoảng 5.000 khay mỗi sào, mỗi khay ươm 84 cây giống, mô hình tạo điều kiện sản xuất số lượng lớn, đồng đều hơn so với phương thức truyền thống. Anh Nhàng cho biết: “Tôi đã tham quan, học hỏi các mô hình tại những địa phương khác trong tỉnh để lựa chọn cách làm phù hợp. Bước đầu, việc ứng dụng công nghệ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công lao động, đồng thời chủ động hơn trong quá trình gieo ươm”.

Từ những mô hình trên cho thấy, người dân xã Quảng Phú không chỉ phát huy lợi thế đất đai mà còn chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Theo UBND xã Quảng Phú, trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất theo giá hiện hành của xã ước đạt 965 tỷ đồng, bằng 82,83% kế hoạch năm. Sản xuất trồng trọt cơ bản ổn định, nhiều loại cây trồng đạt kết quả khả quan. Cụ thể, diện tích lúa thu hoạch khoảng 190/405 ha, năng suất bình quân 7,2 tấn/ha; ngô giống thu hoạch toàn bộ 159,64 ha, sản lượng 1.197,3 tấn; ngô thương phẩm thu hoạch khoảng 400/550,36 ha, sản lượng đạt 3.120 tấn. Các loại rau màu, đậu đỗ, dưa leo, bí đỏ, khoai lang và ớt cơ bản đạt kế hoạch.

Với lợi thế đất phù sa ven sông, người dân thôn Đắk Nang đã phát triển rau, củ, quả các loại mang lại hiệu quả cao

Tạo đột phá từ nông nghiệp công nghệ cao

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế vườn đồi và mô hình nông, lâm kết hợp gắn với chế biến nông, lâm sản là những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, địa phương hướng đến phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phấn đấu có thêm 1 - 2 sản phẩm OCOP, xây dựng cánh đồng công nghệ cao tại khu vực phía Bắc và khai thác tiềm năng nuôi thủy sản trên các hồ, đập.

Để cụ thể hóa định hướng này, theo ông Phạm Ngọc Vũ - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, xã xác định phát triển vùng sản xuất ngô ứng dụng công nghệ cao khoảng 350 ha tại khu vực Đức Xuyên - Đắk Nang trong giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời định hướng phát triển các vùng cây ăn quả, cà phê phù hợp với điều kiện địa phương. Việc tổ chức sản xuất theo vùng tập trung cũng được chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho cơ giới hóa, chuyển giao kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và hình thành các mối liên kết tiêu thụ nông sản.

Cùng với quy hoạch vùng trồng, địa phương tiếp tục quan tâm phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất, từ cung ứng giống, phân bón, vật tư đến cơ giới hóa, vận chuyển và tư vấn kỹ thuật. Quảng Phú cũng định hướng phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ dịch vụ nông nghiệp, phát huy vai trò kết nối giữa người sản xuất với cơ sở thu mua, doanh nghiệp tiêu thụ. Điều đáng mừng, trong 9 tháng năm 2026, xã thu hút được 1 dự án đầu tư và phát triển 2 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả này tạo thêm điều kiện để địa phương thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng các hình thức tổ chức kinh tế tập thể và huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Nhàng ở thôn Đức Xuyên (phía trong cùng) đầu tư nhà kính và hệ thống máy gieo hạt vào khay xốp để sản xuất cây rau giống

Về lâu dài, cùng với ứng dụng công nghệ, Quảng Phú hướng đến gắn sản xuất với chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, chuyển đổi mô hình canh tác và nhân rộng những cách làm hiệu quả. “Chúng tôi tiếp tục phát huy lợi thế tự nhiên, lấy ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết chuỗi giá trị làm động lực, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng cho phát triển bền vững”, ông Phạm Ngọc Vũ cho biết.

Chúng tôi tiếp tục phát huy lợi thế tự nhiên, lấy ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết chuỗi giá trị làm động lực, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú