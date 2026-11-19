Thông qua việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều chính sách an sinh, hỗ trợ giáo dục, y tế và phát triển sinh kế đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đưa chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu

Ở địa bàn miền núi, nơi điều kiện sản xuất và đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, câu chuyện giảm nghèo chưa bao giờ chỉ được đo đếm bằng những con số về thu nhập. Đó còn là con đường đến trường của trẻ em, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, điều kiện sinh hoạt trong mỗi gia đình và cơ hội để người dân có việc làm, có sinh kế ổn định.

Xã Quảng Phú là địa bàn có những đặc điểm như vậy. Được thành lập trên cơ sở sắp xếp ba xã Quảng Phú, Đắk Nang và Đức Xuyên trước đây, xã hiện có diện tích tự nhiên 263,59km², dân số 17.365 người với 4.047 hộ, phân bố tại 11 thôn, bon. Trong đó, 7 thôn, bon thuộc diện đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 44,5% dân số.

Xã Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sắp xếp ba xã Quảng Phú, Đắk Nang và Đức Xuyên trước đây.

Ông Phạm Ngọc Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết, với đặc thù địa phương có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện phát triển kinh tế giữa các khu vực còn có sự chênh lệch đã đặt ra yêu cầu công tác giảm nghèo phải được triển khai sát thực tế, không thể áp dụng một cách làm chung cho tất cả các hộ dân.

Xác định rõ điều đó, chính quyền xã Quảng Phú đã gắn nhiệm vụ giảm nghèo với việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời chú trọng rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng để có phương án hỗ trợ phù hợp. Trọng tâm không chỉ là giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn từng bước tháo gỡ những nguyên nhân dẫn đến nghèo, như thiếu vốn sản xuất, thiếu việc làm, hạn chế về kiến thức và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ông Phạm Ngọc Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú.

Trong tháng 10 đầu năm 2026, địa phương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho Tổ giúp việc và các tổ rà soát tại thôn, bon; đồng thời kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026.

Từ công tác rà soát tại cơ sở, chính quyền có thêm căn cứ xác định những trường hợp cần hỗ trợ về y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, việc làm và sinh kế. Năm 2026, xã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 2,04%, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ở một địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao như Quảng Phú, việc bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo báo cáo của UBND xã, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99% và tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%.

Từ hỗ trợ trước mắt đến tạo sinh kế lâu dài

Nếu chính sách an sinh là điểm tựa giúp người nghèo ổn định cuộc sống thì phát triển sinh kế mới là yếu tố quyết định khả năng thoát nghèo bền vững. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Quảng Phú. Với lợi thế về đất đai và điều kiện khí hậu, sản xuất nông nghiệp vẫn là sinh kế chủ yếu của đông đảo người dân địa phương. Các loại cây trồng như cà phê, cao su, hồ tiêu và cây ăn quả đã hình thành những vùng sản xuất gắn với đời sống của nhiều hộ gia đình.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn đối mặt với không ít khó khăn do quy mô canh tác của nhiều hộ còn nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật và nguồn vốn chưa đồng đều. Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, thiếu vốn đầu tư, thiếu kiến thức sản xuất hoặc chưa có phương án phát triển kinh tế phù hợp có thể trở thành những rào cản lớn trên hành trình thoát nghèo.

Nông dân xã Quảng Phú ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra đối với địa phương là phải chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ có điều kiện, có định hướng và gắn với khả năng phát triển của từng hộ. Nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia cần được sử dụng đúng mục đích, ưu tiên những mô hình sản xuất có khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập và phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác tại địa phương.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, việc hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng nông sản, thay đổi phương thức canh tác và chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng là những nội dung cần được chú trọng. Đối với các hộ thiếu lao động hoặc không có điều kiện phát triển sản xuất, giải pháp hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề và kết nối với các cơ hội sinh kế phù hợp cần được tính đến.

Trao đổi về công tác này, ông Cao Bá Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn. Theo ông Hoàng, việc triển khai các chính sách cần được thực hiện đồng bộ, sát với nhu cầu thực tế, đồng thời phát huy vai trò chủ động của người dân trong phát triển kinh tế gia đình.

Ông Cao Bá Hoàng (trái), Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú trao đổi với Phóng viên Báo Công an nhân dân về công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.

“Thực tế cho thấy, một chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người thụ hưởng không đứng ngoài quá trình thực hiện mà trở thành chủ thể của sự thay đổi. Nhà nước hỗ trợ nguồn lực, chính quyền hướng dẫn, đồng hành còn người dân phải chủ động lao động, sản xuất, học hỏi và sử dụng hiệu quả những điều kiện được hỗ trợ!..”, ông Hoàng chia sẻ.

Ở xã Quảng Phú, mục tiêu giảm nghèo vì thế không chỉ nằm ở việc đưa một hộ gia đình ra khỏi danh sách nghèo mà còn giúp họ có việc làm ổn định, có điều kiện chăm lo con cái, chủ động trước những biến động của cuộc sống và không tái nghèo. Khi những chính sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đến đúng địa chỉ, khi nguồn lực hỗ trợ được chuyển hóa thành cơ hội sản xuất, học tập và chăm sóc sức khỏe, đó cũng là lúc nội lực trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng được khơi dậy. Những chuyển biến ấy đang góp phần tạo nền tảng để Quảng Phú từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và hướng tới mục tiêu giảm nghèo thực chất, bền vững.