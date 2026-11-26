Lễ hội truyền thống trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn xã Quảng Phú

Trước những tác động của quá trình giao lưu, hội nhập, địa phương đang nỗ lực gìn giữ, trao truyền các giá trị truyền thống cũng như phát huy nguồn lực văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Khi lễ hội trở thành không gian kết nối

Trong không gian rộn ràng của Lễ cúng mừng lúa mới của người M’nông, tiếng cồng chiêng ngân vang, những vòng xoang nối dài bên ché rượu cần, hòa cùng niềm vui của bà con xã Quảng Phú sau một mùa lao động. Những nghi thức tri ân thần Lúa, thần Trời, thần Đất và tổ tiên không chỉ thể hiện đời sống tín ngưỡng mà còn gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, buôn làng bình yên, no ấm.

Đồng bào M’nông chuẩn bị lễ vật dâng cúng thần linh trong Lễ cúng mừng lúa mới

Dù là lễ hội của người M’nông nhưng lại quy tụ đông đảo bà con các dân tộc khác trong xã cùng đến giao lưu, hòa vào những điệu múa, nhịp chiêng và chia sẻ niềm vui. Qua đó, mỗi người có dịp hiểu thêm phong tục, tập quán của cộng đồng khác để thêm trân trọng sự đa dạng văn hóa trên chính quê hương mình.

Bà Ngân Thị Lan, người dân tộc Mường phấn khởi khi được tham gia chương trình và biểu diễn tiết mục trống chiêng. Với bà, ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, sum họp, cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, thân tình; đồng thời hiểu thêm những nét văn hóa đặc sắc của nhau.

Mỗi dân tộc có bản sắc riêng, nhưng khi cùng sống trên một vùng đất, những khác biệt ấy không tạo nên khoảng cách mà làm phong phú thêm đời sống cộng đồng.

Lễ cúng mừng lúa mới của người M’nông là dịp để cộng đồng cùng tưởng nhớ tổ tiên, tri ân thần linh và cầu mong mùa màng tươi tốt, cuộc sống no ấm

Còn ông Y Hoan Niê ở thôn Phú Lợi chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, người dân có thêm dịp ôn lại truyền thống đoàn kết của ông cha, đồng thời giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc mình đến với cộng đồng. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, vì vậy cần được gìn giữ, bảo tồn và trao truyền cho các thế hệ mai sau”.

Là người gắn bó lâu năm với mảnh đất Quảng Phú, già làng Y Ân cho biết, thông qua nghi lễ, bà con gửi gắm ước vọng được thần núi, thần sông phù hộ để mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người có cuộc sống no ấm.

Theo ông, việc gìn giữ văn hóa cũng cần có sự chọn lọc, phát huy những phong tục tốt đẹp, loại bỏ những tập quán lạc hậu, không còn phù hợp, để trao truyền những giá trị văn hóa của dân tộc cho con cháu mai sau.

Đồng bào các dân tộc cùng tham gia Lễ cúng mừng lúa mới, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng

Quảng Phú hiện có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 2 dân tộc bản địa là Ê đê và M’nông. Sự đa dạng ấy tạo nên một không gian văn hóa nhiều sắc màu, nơi mỗi cộng đồng có tiếng nói, phong tục, lễ hội và cách thể hiện bản sắc riêng.

Lễ cúng bến nước của người Ê đê được tổ chức năm 2025, hay Lễ cúng mừng lúa mới của người M’nông năm 2026, đều là những dịp để cộng đồng cùng gặp gỡ, chia sẻ và kết nối. Điều đáng nói, trong không gian chung ấy, bản sắc của từng dân tộc luôn được tôn trọng, gìn giữ và các giá trị văn hóa được lan tỏa rộng hơn.

Đông đảo người dân các dân tộc tập trung tham dự, hòa mình vào không khí Lễ cúng mừng lúa mới cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng

Trao truyền di sản, mở hướng du lịch cộng đồng

Theo ông Cao Bá Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cấp ủy, chính quyền xã nhận thức rõ yêu cầu phát triển phải gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn. Bởi trong quá trình giao lưu, hội nhập và tác động của công nghệ số, một số lễ hội, phong tục, giá trị văn hóa truyền thống, nhất là của đồng bào dân tộc tại chỗ, có nguy cơ mai một nếu không được quan tâm gìn giữ.

Thế hệ trẻ hào hứng tham gia các hoạt động văn hóa, từng bước tiếp nối những giá trị truyền thống của dân tộc mình

Ông Hoàng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Vì vậy, bảo tồn văn hóa không chỉ để lưu giữ những giá trị của quá khứ mà còn nhằm phát huy, trao truyền cho thế hệ trẻ, để văn hóa tiếp tục hiện diện và phát triển trong đời sống hôm nay.

Những giá trị ấy cũng chính là nền tảng tinh thần, góp phần tạo sức mạnh nội sinh để Quảng Phú bứt phá, đi lên cùng tỉnh Lâm Đồng mới. Lễ hội văn hóa vì thế không đơn thuần là nghi thức tái hiện truyền thống, mà còn là dịp kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn và bồi đắp tình cảm gắn bó giữa các dân tộc.

Việc kết hợp giới thiệu sản phẩm đặc trưng với các hoạt động văn hóa, lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của Quảng Phú

Từ nhận thức đó, địa phương đang triển khai các giải pháp cụ thể để việc bảo tồn không dừng lại ở những ngày hội. Năm 2026, dù điều kiện của một xã vùng III còn khó khăn, nguồn lực đầu tư hạn chế, Quảng Phú đã tận dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như các chương trình về văn hóa, để tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng cho đồng bào M’nông và Ê đê tại thôn Phú Lợi, thôn Phú Xuân.

Bảo tồn văn hóa không chỉ là lưu giữ những giá trị truyền thống mà còn phải khơi gợi, phát huy và trao truyền cho thế hệ trẻ. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh để Quảng Phú phát triển, vươn lên cùng tỉnh Lâm Đồng mới” Ông Cao Bá Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng

Cùng với đó, xã rà soát, đánh giá các giá trị văn hóa truyền thống của những dân tộc khác đang sinh sống trên địa bàn để có kế hoạch khảo sát, mở các lớp truyền dạy phù hợp. Những loại hình như khua luống, múa chiêng, múa sạp... của đồng bào các dân tộc phía Bắc cũng được địa phương quan tâm tìm hiểu, nhằm tạo thêm không gian để các cộng đồng giới thiệu, thực hành và trao truyền bản sắc của mình.

Lễ hội truyền thống trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn xã Quảng Phú

Quảng Phú cũng hướng đến hình thành 2 điểm văn hóa cộng đồng tại thôn Phú Thuận và thôn Phú Sơn. Trong định hướng này, các giá trị văn hóa truyền thống sẽ được kết nối với tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là khu vực núi lửa Nâm Kar - danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, thuộc tuyến du lịch của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Lâm Đồng.

Qua đó, địa phương kỳ vọng tạo dựng không gian trải nghiệm văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống, gìn giữ bản sắc riêng cũng chính là góp phần làm giàu thêm giá trị văn hóa chung. Khi văn hóa được cộng đồng trân trọng, thực hành và tiếp nối qua các thế hệ, đó không chỉ là cách giữ gìn cội nguồn mà còn bồi đắp tình đoàn kết, tạo sức mạnh nội sinh để Quảng Phú phát triển bền vững.