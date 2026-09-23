Quảng Phú đưa đặc sản lên nền tảng số

Phiên livestream quảng bá sản phẩm nước mắm Ngọc Lan ngay tại cơ sở chế biến. Ảnh: QUANG SƠN

Tại phiên livestream giới thiệu “Đặc sản Quảng Phú” do Hội LHPN phường Quảng Phú phối hợp với cơ sở chế biến nước mắm Ngọc Lan thực hiện vừa qua thu hút đông đảo người theo dõi trên trang fanpage của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Người xem được “trải nghiệm” hành trình từ làng bích họa Tam Thanh đến cơ sở nước mắm truyền thống Ngọc Lan, tìm hiểu cách người dân lựa chọn nguyên liệu, chế biến và tạo nên những mẻ nước mắm truyền thống thơm ngon, chất lượng.

Cạnh đó, quy trình chế biến món bánh tráng đập chấm mắm nêm - món ăn dân dã của người Quảng cũng được “cận cảnh” cho người xem thưởng thức. Phiên livestream còn giới thiệu các sản phẩm được sản xuất tại cơ sở Ngọc Lan cũng như quy cách, giá bán và cách đặt hàng do cơ sở cung cấp. Diễn ra trong vòng 60 phút, phiên livestream đã thu hút hơn 3.000 lượt xem, có trên 40 đơn hàng đặt trực tiếp.

Chị Lê Thị Ngọc Tầm, chủ cơ sở chế biến nước mắm Ngọc Lan, phường Quảng Phú chia sẻ: “Thông qua việc giới thiệu các sản phẩm bằng hình thức livestream giúp cơ sở có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở nhiều nơi. Quan trọng hơn, khách hàng có thể trực tiếp nhìn thấy sản phẩm và quy trình làm ra sản phẩm nên chúng tôi cũng có thêm động lực nâng cao chất lượng, giữ uy tín.”

Chuyên mục livestream “Đặc sản Quảng Phú” được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú bắt đầu triển khai từ tháng 9 đến tháng 12/2026, định kỳ 2 lần/tháng. Mỗi chương trình kéo dài khoảng 60 phút, được thực hiện trực tiếp tại cơ sở sản xuất, chế biến hoặc kinh doanh của người dân. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, mỗi buổi livestream được xây dựng như một “câu chuyện sản phẩm”, trong đó người xem được tìm hiểu về cơ sở sản xuất, quá trình hình thành sản phẩm, những nỗ lực của người dân trong lao động, sản xuất; đồng thời trực tiếp trải nghiệm quy trình chế biến, nghe giới thiệu đặc điểm, công dụng, giá cả và điểm khác biệt của từng sản phẩm.

Đối tượng được lựa chọn tham gia là các hộ sản xuất, kinh doanh, tổ hợp tác, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong đó, chương trình ưu tiên hỗ trợ các hộ khó khăn, phụ nữ làm kinh tế và thanh niên khởi nghiệp. Từ góc độ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, mô hình kỳ vọng tạo thêm một kênh kết nối thiết thực giữa sản xuất và tiêu dùng. Người dân không chỉ được quảng bá sản phẩm mà còn từng bước làm quen với cách thức giới thiệu, bán hàng, tương tác trên môi trường số.

Bà Nguyễn Thị Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú, cho biết: “Mục tiêu của chuyên mục không chỉ dừng lại ở việc quảng bá một sản phẩm cụ thể mà hướng đến tạo cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Thông qua những câu chuyện thật, con người thật và sản phẩm thật, Mặt trận phường mong muốn hỗ trợ các chủ thể kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ làm kinh tế, nông dân và thanh niên khởi nghiệp, từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập”.

Đưa “Đặc sản Quảng Phú” lên không gian số không chỉ mở thêm cánh cửa đến với thị trường mà còn góp phần kể câu chuyện về con người, vùng đất và sản phẩm địa phương. Qua đó, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng số, xây dựng niềm tin đối với sản phẩm địa phương.