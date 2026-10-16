Quảng Phú đổi thay cách làm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Người dân khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Phú luôn được hướng dẫn chu đáo, trách nhiệm

Chuyển từ “đợi dân đến” sang “chủ động đến với dân”

Để tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), xã Quảng Phú đã tổ chức các đợt hỗ trợ hành chính lưu động tại các thôn, bon. Hoạt động nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là đối với những trường hợp còn khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Qua các buổi hỗ trợ ở thôn, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đội ngũ cán bộ xã không chỉ trực tiếp hướng dẫn kê khai biểu mẫu, kiểm tra và số hóa giấy tờ, mà còn “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân thực hành các thao tác nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Các thủ tục vốn phức tạp, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội, đăng ký hộ kinh doanh… đều được giải thích cặn kẽ, rõ ràng giúp người dân nắm rõ quy trình, hạn chế sai sót khi chuẩn bị và nộp hồ sơ. Ông Phan Đình Sơn, ở thôn Phú Xuân chia sẻ: “Trước đây, khi thực hiện TTHC, chúng tôi còn lúng túng trong việc chuẩn bị hồ sơ và thao tác trực tuyến. Nay được cán bộ đến tận thôn hướng dẫn cụ thể, người dân dễ dàng nắm bắt cách thực hiện, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian đi lại và thuận tiện hơn trong giải quyết các thủ tục”.

Không dừng lại ở đó, đối với những trường hợp đặc biệt như người yếu thế, bệnh tật hay khó khăn trong vận động, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã đã chủ động tìm đến tận nhà để xác minh và hoàn thiện hồ sơ. Với cách làm này, xã Quảng Phú đang chuyển từ hướng dẫn chủ yếu tại trụ sở sang chủ động hỗ trợ người dân ngay tại khu dân cư. Qua đó, cán bộ xã có điều kiện nắm bắt khó khăn của từng trường hợp để hướng dẫn phù hợp, nhất là với người chưa quen sử dụng thiết bị thông minh hoặc còn lúng túng khi thao tác trên các nền tảng dịch vụ công. Cải cách hành chính vì thế không chỉ dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường số mà còn chú trọng khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ của người dân.

Điều đáng nói, cùng với hỗ trợ trực tiếp, xã Quảng Phú công khai 378 TTHC bằng mã QR, tạo điều kiện để người dân chủ động tra cứu thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết. Việc kết hợp hướng dẫn tại khu dân cư với cung cấp thông tin trên môi trường số góp phần tăng tính minh bạch, giúp người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hơn, hạn chế việc bổ sung nhiều lần.

Xã Quảng Phú đang từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và vì dân

Sự hài lòng của người dân là thước đo thực chất

Cùng với đổi mới cách hỗ trợ người dân, xã Quảng Phú chú trọng nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa. Theo báo cáo của UBND xã, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp nhận 3.190 hồ sơ (có 60 hồ sơ kỳ trước chuyển qua); đã giải quyết 3.133 hồ sơ, trong đó 3.068 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt khoảng 97,93%. Riêng trong số 3.130 hồ sơ tiếp nhận mới, có 3.100 hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Những số liệu này là minh chứng cho quyết tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp của chính quyền xã sau sắp xếp gắn với ứng dụng công nghệ số.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao cần đi đôi với chất lượng xử lý, bảo đảm người dân được hướng dẫn đầy đủ, hồ sơ được giải quyết đúng quy định và trả kết quả đúng hạn. Vì vậy, việc theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ ở từng khâu vẫn là yêu cầu quan trọng. Đánh giá về công tác cải cách hành chính tại địa phương, ông Cao Bá Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết: “Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành luôn được xã đặt lên hàng đầu; việc giải quyết TTHC ngày càng đi vào nền nếp. Chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa kết quả điện tử, đồng thời siết chặt kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức”.

Xã Quảng Phú tổ chức các đợt hỗ trợ hành chính lưu động tại các thôn, bon nhằm tháo gỡ vướng mắc, nhất là đối với những trường hợp còn khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Hoàng cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình giải quyết TTHC, nhất là trang thiết bị tại bộ phận một cửa chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, ảnh hưởng nhất định đến việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến tại chỗ; tình trạng hồ sơ trễ hạn dù nhỏ nhưng vẫn còn xuất hiện. Đây là những vấn đề cần được quan tâm khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ, thay vì chỉ tập trung vào tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua môi trường số. “Thời gian tới, xã Quảng Phú sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng quy trình và tiến độ xử lý của từng bộ phận, từng cá nhân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu gia tăng tỷ lệ hồ sơ trả sớm hạn. Đổi mới công nghệ phải gắn liền với nâng cao đạo đức công vụ và năng lực của đội ngũ cán bộ, bảo đảm phục vụ người dân một cách nhanh chóng, đúng quy định và tận tâm nhất”, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định.

Cải cách hành chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi niềm tin của người dân được củng cố qua từng dịch vụ, từng cái gật đầu hài lòng. Với tinh thần thẳng thắn nhìn vào hạn chế để khắc phục, chủ động lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xã Quảng Phú đang từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và vì dân.