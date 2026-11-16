Quảng Phú đổi mới phương thức lãnh đạo từ cơ sở

Lãnh đạo xã Quảng Phú thăm hỏi, nắm bắt tình hình người dân về công tác khám sức khỏe toàn dân

Bám sát cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Xã Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Quảng Phú, Đắk Nang và Đức Xuyên, với diện tích hơn 264 km², dân số khoảng 17.500 người, gồm 20 dân tộc cùng sinh sống. Trước yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã xác định phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát thực tiễn, không chỉ dựa vào báo cáo mà phải trực tiếp nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Các nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa gắn với cam kết thực hiện của cơ quan, đơn vị, chi bộ và người đứng đầu. Kết quả được theo dõi, kiểm tra định kỳ; những nhiệm vụ chậm tiến độ, phát sinh khó khăn phải được nhận diện để kịp thời tháo gỡ. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ thể hiện ở việc phân công, đôn đốc mà còn ở sự sâu sát thực tiễn và tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng với công việc được giao.

Thực tiễn triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời KN Buôn Tua Srah là một ví dụ. Trước những khó khăn liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng đấu nối và môi trường, cấp ủy xã đã làm việc với nhà đầu tư, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn, tham mưu giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời kiến nghị cấp trên xử lý những vấn đề vượt khả năng của địa phương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Châu Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú cho biết: “Đổi mới phương thức lãnh đạo trước hết phải bắt đầu từ cấp ủy và người đứng đầu. Chúng tôi xác định phải bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, lắng nghe những vấn đề người dân và doanh nghiệp đang gặp phải. Việc thuộc thẩm quyền thì tập trung giải quyết; việc vượt thẩm quyền thì chủ động phối hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền, không để công việc bị bỏ ngỏ, trách nhiệm bị đùn đẩy”.

Cùng với đó, Đảng ủy chú trọng phát huy sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có đầu mối chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả cụ thể.

Lãnh đạo xã Quảng Phú thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do giông lốc vào đầu tháng 11/2026

Đổi mới từ chi bộ, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Nếu cấp ủy xã xác định phương hướng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thì chi bộ là nơi trực tiếp đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Vì vậy, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng các buổi sinh hoạt vào những vấn đề thiết thực tại địa bàn, tránh hình thức, chung chung. Qua thảo luận, mỗi chi bộ phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm, người thực hiện và trách nhiệm theo dõi kết quả.

Tháng 10/2026, Chi bộ thôn Duy Xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Từ những khó khăn trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, chi bộ tập trung thảo luận giải pháp phù hợp, thống nhất rà soát những nhân tố tích cực trong các phong trào, đoàn thể và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Ông Lê Trung Hiếu - Bí thư Chi bộ thôn Duy Xuyên cho biết: “Phát triển đảng viên không thể chỉ nhìn vào con số hay chạy theo chỉ tiêu. Điều quan trọng là phát hiện những người thực sự có tinh thần trách nhiệm, tích cực trong phong trào, được Nhân dân tin tưởng để kiên trì bồi dưỡng, giúp đỡ. Đó cũng là cách xây dựng hạt nhân tích cực cho phong trào ở khu dân cư”.

Không chỉ đổi mới nội dung sinh hoạt, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy xã quan tâm. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng bộ kết nạp 15 đảng viên mới, đạt 107% chỉ tiêu cả năm, nâng tổng số đảng viên lên 482 người. Cấp ủy hoàn thành 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát theo chương trình đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phú làm việc với Công ty Cổ phần Điện mặt trời Buôn Tua Srah về tiến độ triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo ông Châu Văn Bảy, đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ sự sâu sát của cấp ủy, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chất lượng hoạt động của chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh địa phương vừa sáp nhập, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố hệ thống chính trị đặt ra ngày càng cao, Đảng bộ xã Quảng Phú xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát thực tiễn, rõ trách nhiệm và hiệu quả.

Người dân không đánh giá sự đổi mới của Đảng bộ bằng những lời nói hay, mà bằng những chuyển biến họ nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày; bằng những việc khó được giải quyết, những kiến nghị chính đáng được lắng nghe và những cam kết được thực hiện đến nơi, đến chốn. Khi cấp ủy sâu sát, người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, chi bộ phát huy vai trò hạt nhân và đảng viên gương mẫu trong hành động, chủ trương, nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống. Ông Châu Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú