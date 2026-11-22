Quảng Phú là địa bàn có 44,5% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 7/11 thôn, bon thuộc diện đặc biệt khó khăn. Do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, việc bố trí các điểm khám phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã Quảng Phú đã huy động các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Tại các điểm khám, cán bộ được phân công trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, cung cấp thông tin và tiếp cận các bước thăm khám. Công tác phân luồng, tiếp đón cũng được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài, nhất là đối với người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Lãnh đạo xã Quảng Phú thăm hỏi, tặng quà người dân tới khám sức khỏe.

Trong quá trình triển khai, đồng chí Châu Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Phú đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch, đồng thời trực tiếp chỉ đạo tại điểm khám ở Trạm Y tế xã. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức, công tác tiếp đón, hướng dẫn người dân và việc phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm hoạt động khám sức khỏe được thực hiện thuận lợi, đúng kế hoạch.

Đối với những khu vực xa trung tâm, địa phương bố trí các điểm khám lưu động tại thôn, bon, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại. Đặc biệt, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế được ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia chương trình.

Ông Cao Bá Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ xã Quảng Phú cho biết, địa phương yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Lịch khám được bố trí linh hoạt, kể cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính hoặc buổi tối, phù hợp với thời gian lao động, sản xuất của người dân, nhất là những hộ thường xuyên đi làm rẫy.

Theo kế hoạch, người dân tham gia chiến dịch được khai thác tiền sử bệnh, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, khám lâm sàng, thực hiện những chỉ định cần thiết và tư vấn sau khám. Kết quả thăm khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn tái khám, chuyển tuyến hoặc điều trị phù hợp. Đối với người mắc bệnh mạn tính, thông tin được chuyển về Trạm Y tế xã để tiếp tục theo dõi, quản lý.

Xã Quảng Phú quyết tâm hoàn thành khám sức khỏe cho nhân dân trước ngày 30/11/2026.

Trạm Y tế xã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Krông Nô tổ chức khám, phân loại sức khỏe và hướng dẫn điều trị; các thôn, bon có trách nhiệm rà soát danh sách, thông báo lịch khám, hỗ trợ người dân, nhất là những trường hợp khó khăn trong việc di chuyển.

Không chỉ hướng đến mục tiêu hoàn thành số lượng người được khám theo kế hoạch, chiến dịch còn góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cộng đồng ngay từ tuyến y tế cơ sở. Qua đó, từng bước hình thành thói quen chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, giúp người dân được tư vấn, can thiệp và điều trị kịp thời khi phát hiện bệnh.

UBND xã Quảng Phú khuyến khích người dân từ đủ 18 tuổi trở lên chủ động sắp xếp thời gian, tham gia khám theo lịch thông báo; đồng thời phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh và tình trạng sức khỏe để việc thăm khám đạt hiệu quả. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.