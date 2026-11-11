Quảng Ninh: Yên Tử tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn dịp cuối năm

Thông tin tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, ông Phạm Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND phường Yên Tử cho biết, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phường Yên Tử triển khai nhiều hoạt động trên toàn địa bàn trong tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 18 - 24/11/2026.

Lãnh đạo phường Yên Tử thông tin tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ.

Các hoạt động gồm biểu diễn nghệ thuật quần chúng, giao lưu văn hóa, thể thao cộng đồng, giáo dục di sản, trải nghiệm văn hóa và giới thiệu sách, báo, tư liệu lịch sử, truyền thống địa phương tại các cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, ngày 15/11/2026, tại 14/14 thôn, khu phố trên địa bàn phường sẽ đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, truyền thông trên nền tảng số; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Trong lĩnh vực thể thao gắn với du lịch trải nghiệm, giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề "Chạm vùng Di sản" dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thu hút hơn 2.000 vận động viên.

Tiếp đó, ngày 6/12/2026, giải đua xe đạp "Về miền Di sản" lần thứ II sẽ diễn ra trên cung đường từ Cổng Khu di tích Nhà Trần (Đông Triều) đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, với quy mô dự kiến hơn 300 vận động viên.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phường Yên Tử triển khai nhiều hoạt động trên toàn địa bàn trong tháng 11.

Thông qua cung đường kết nối các điểm đến di sản, giải đấu góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa của Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao và phát triển các sản phẩm du lịch thể thao gắn với trải nghiệm di sản.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình "Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng", dự kiến diễn ra từ 3h - 6h30 ngày 6/12/2026 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến thu hút hơn 10.000 người tham gia, hướng tới đăng ký xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam.

Theo UBND phường Yên Tử, chuỗi sự kiện "Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026" được tổ chức nhằm tăng cường vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Việc kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao với du lịch trải nghiệm được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng khả năng kết nối giữa các địa danh di sản.

Thông qua các sự kiện, địa phương hướng tới thúc đẩy hoạt động dịch vụ, tạo thêm cơ hội việc làm, sinh kế cho người dân; đồng thời xây dựng hình ảnh Yên Tử trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh, sinh thái và thể thao hấp dẫn.

Với thông điệp "Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản", chuỗi hoạt động cuối năm 2026 được kỳ vọng góp phần gắn kết công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới Yên Tử với phát triển du lịch bền vững, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.