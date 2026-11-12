Quảng Ninh xúc tiến và thúc đẩy du lịch thông minh

Một góc Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong bối cảnh thị trường du lịch liên tục thay đổi, ngành du lịch Quảng Ninh xác định công tác xúc tiến, quảng bá phải gắn liền với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng và từng thị trường cụ thể. Định hướng ngành du lịch Quảng Ninh theo đuổi là chuyển từ việc giới thiệu những gì mình có sang quảng bá những gì thị trường cần, dựa trên các giá trị độc đáo không nơi nào sao chép được. Đồng thời, cách tiếp cận cũng chuyển từ xúc tiến đơn lẻ sang phối hợp liên kết, đánh giá hiệu quả bằng khả năng kết nối, lượng khách, thời gian lưu trú, mức độ chi tiêu và sự hài lòng của du khách thay vì chỉ đếm số lượng sự kiện.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thùy Yên cho biết, để đưa thương hiệu du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, ngành du lịch xác định kết hợp đồng bộ giữa xúc tiến trực tiếp, hợp tác quốc tế và truyền thông số. Bên cạnh đó, việc tăng cường sự tham gia chủ động của các doanh nghiệp đóng vai trò cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả thực chất của các chương trình quảng bá. Nguyễn Thùy Yên nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, mọi hoạt động xúc tiến phải thực sự bám sát thực tiễn thị trường, lấy chất lượng trải nghiệm của du khách làm thước đo trung tâm cho sự phát triển bền vững.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 23,5 triệu lượt khách; trong đó, có 6 triệu lượt khách quốc tế. Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đón khoảng 20,3 triệu lượt khách, tăng 10,23% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng thu du lịch đạt khoảng 61.324 tỷ đồng, tăng 26,8%. Kết quả này minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời phản ánh hiệu quả từ sự phối hợp đồng bộ giữa phát triển sản phẩm, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới toàn diện công tác xúc tiến.

Để mở rộng thị trường quốc tế, Quảng Ninh chủ động tham gia các hội chợ, diễn đàn, chương trình giới thiệu du lịch lớn và thiết lập quan hệ chặt chẽ với các hãng lữ hành, hàng không cùng các đối tác phân phối tại những thị trường trọng điểm. Địa phương đang nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Australia cùng nhiều thị trường mới nổi để xây dựng phương án tiếp cận phù hợp. Thời gian qua, Quảng Ninh đã đón tiếp nhiều đoàn famtrip quốc tế đến từ Pakistan, Nhật Bản và Ấn Độ sang khảo sát, tìm hiểu sản phẩm và kết nối giao thương với các doanh nghiệp du lịch địa phương. Hình thức xúc tiến thực tế này tạo cơ hội trực tiếp để các đối tác quốc tế trải nghiệm dịch vụ, qua đó củng cố lòng tin và xây dựng các tour tuyến đưa khách đến với Quảng Ninh.

Song song với việc mở rộng thị trường, công tác xây dựng thương hiệu được chú trọng gắn liền với các giá trị đặc trưng và khác biệt của địa phương. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, hệ thống di tích danh thắng phong phú, văn hóa Vùng mỏ đặc trưng, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số cùng hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng. Do đó, các hoạt động quảng bá được lồng ghép sâu rộng vào các sự kiện văn hóa, lịch sử và nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế. Điển hình vừa qua trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39 diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 4/11/2026, đoàn công tác Quảng Ninh đã tham gia Chương trình Xúc tiến điện ảnh Việt Nam nhằm quảng bá mạnh mẽ tiềm năng cảnh quan, văn hóa và điều kiện phục vụ sản xuất phim. Bên cạnh đó, các sự kiện thể thao tầm cỡ cũng góp phần gia tăng sức hút, đơn cử như Giải thuyền buồm quốc tế Hạ Long dự kiến tổ chức từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2026 tại khu vực biển trước Bến du thuyền Tuần Châu.

Bước vào giai đoạn cao điểm những tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp đưa ra nhiều chương trình kích cầu thu hút khách du lịch Thu - Đông thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch phong phú. Tiêu biểu có thể kể đến Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh 2026, các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Quảng Tây, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Ngày hội Di sản then Tày Bình Liêu cùng giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2026. Cũng dịp này có hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao trên địa bàn đã triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều gói dịch vụ gia tăng để thu hút du khách.

Bên cạnh các giải pháp truyền thống,xúc tiến thương mại, chuyển đổi số được định hình là trụ cột quan trọng để xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, lấy dữ liệu dùng chung làm nền tảng và trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 của tỉnh được triển khai bám sát Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 9/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố. Hàng loạt tiện ích công nghệ như vé điện tử, bản đồ số, hệ thống thanh toán trực tuyến và công nghệ nhận diện khuôn mặt đã được đưa vào vận hành thực tế tại các điểm đến trọng điểm như Công viên Sun World Ha Long hay khu di tích Yên Tử. Những giải pháp này giúp du khách tiết kiệm thời gian, chủ động lịch trình, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý và doanh nghiệp nắm bắt chính xác nhu cầu thị trường.

Theo ông Nguyễn Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VietISO, Quảng Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, để chuyển đổi số hiệu quả, yếu tố con người có vai trò rất quan trọng. Thành phố đã có nhiều khu vực được phủ sóng wifi miễn phí, đặc biệt là mạng 5G. Đây là điều kiện thuận lợi, nhưng vẫn cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Du lịch để xây dựng các chương trình chuyển đổi số phù hợp với doanh nghiệp và người làm du lịch trên địa bàn.

Về lâu dài, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết đa chiều giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, truyền thông và các đối tác trong và ngoài nước. Việc hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tư liệu di sản, phát triển các sản phẩm đặc trưng khai thác quanh năm sẽ là nền tảng vững chắc để khắc phục tính mùa vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó khẳng định vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn mới.