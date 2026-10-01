Quảng Ninh: Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại phường Bình Khê.

Tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu Phi.

Theo thông tin từ UBND phường Bình Khê, ngày 26/9/2026, địa phương ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc công bố dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn tại khu phố Tràng Lương. Trước đó, đàn lợn của một hộ chăn nuôi tại khu phố này xuất hiện biểu hiện nghi mắc bệnh từ ngày 15/9. Ngày 25/9, cơ quan chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I để xét nghiệm.

Kết quả ngày 26/9 xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. UBND phường Bình Khê xác định khu phố Tràng Lương là vùng có dịch; khu phố Phú Ninh, phường Bình Khê và khu phố Khe Sú 1, phường Yên Tử được xác định là vùng có nguy cơ dịch bệnh cao. Để kiểm soát dịch bệnh, địa phương yêu cầu khẩn trương tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh theo quy định.

Đồng thời triển khai các biện pháp bao vây, dập dịch, đặt biển báo và lập chốt kiểm soát tại khu vực có dịch. Hoạt động giết mổ, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch được yêu cầu tạm dừng nhằm hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh. Cùng với đó, công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi và vùng có nguy cơ được tăng cường.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường được giao kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ thực hiện tiêu hủy lợn mắc bệnh, triển khai các biện pháp bao vây, khống chế dịch. Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với khu phố Tràng Lương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát việc vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch. UBND phường Bình Khê khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch, thường xuyên theo dõi tình trạng đàn vật nuôi và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường. Việc kiểm soát vận chuyển, xử lý kịp thời gia súc mắc bệnh và thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi và duy trì sản xuất chăn nuôi trên địa bàn.