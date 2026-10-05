Quảng Ninh xử lý triệt để vi phạm nuôi trồng thủy sản trên biển

Các lực lượng chức năng phường Móng Cái 3 đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm nuôi trồng thủy sản, quyết tâm lập lại kỷ cương không gian biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhằm thiết lập lại trật tự trong quản lý không gian biển và mặt nước ven biển, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang đồng loạt đẩy mạnh đợt cao điểm kiểm tra, xử lý và di dời triệt để các công trình nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép.

Đây là động thái quyết liệt nhằm đưa hoạt động kinh tế biển vào khuôn khổ pháp luật, bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan môi trường bền vững.

Ghi nhận tại phường Móng Cái 3, một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế biển, từ đầu tháng 10, các lực lượng liên ngành gồm công an, biên phòng, hạ tầng đô thị và chính quyền cơ sở đã đồng loạt ra quân kiểm tra thực địa, giải tỏa các vi phạm trên diện tích mặt nước ven biển.

Đợt ra quân lần này được xác định triển khai liên tục, không có ngày nghỉ cho đến khi tháo dỡ, thu gom toàn bộ lồng bè, mảng, dây phao, cọc, lưới lắp đặt trái phép ra khỏi khu vực quy hoạch.

Quan điểm xuyên suốt của địa phương là xử lý kiên quyết, công tâm, đúng quy định pháp luật và "không có vùng cấm." Chính quyền địa phương tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp tự ý chiếm dụng mặt nước, đồng thời kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những hộ dân cố tình chống đối, không chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Để bảo đảm hiệu quả lâu dài và tránh tình trạng tái vi phạm sau khi lực lượng chức năng rút đi, phường Móng Cái 3 gắn xử lý nghiêm minh với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động.

Lãnh đạo phường yêu cầu các tổ chức, đoàn thể trực tiếp xuống tận hộ dân để hướng dẫn, vận động người dân tự giác tháo dỡ, di dời tài sản vi phạm nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế, đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tiếp cận các khu vực nuôi trồng thủy sản đã được phê duyệt quy hoạch.

Thời gian qua, cùng với đợt ra quân tại Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh kiên quyết chấn chỉnh hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát, sử dụng vật liệu không thân thiện với môi trường (như phao xốp) trên vùng biển Cẩm Phả, Vân Đồn, Hạ Long và Móng Cái.

Việc xử lý đồng bộ, quyết liệt trên toàn thành phố không chỉ giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường biển, giải phóng luồng lạch giao thông đường thủy mà còn tạo tiền đề quan trọng để thu hút các dự án đầu tư nuôi biển công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao.

Chế tài xử lý nghiêm minh kết hợp với giải pháp vận động, hợp lý hóa quy hoạch nuôi trồng thủy sản đang khẳng định rõ nét tư duy quản lý hiện đại của thành phố Quảng Ninh, không đánh đổi môi trường và kỷ cương pháp luật lấy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, hướng tới xây dựng một không gian biển xanh, an toàn và phát triển bền vững./.