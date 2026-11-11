Quảng Ninh: Xử lý nhóm thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi vi phạm giao thông, tạm giữ 5 xe máy

Ngày 11/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an xã Đầm Hà triệu tập, lập biên bản xử lý nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Các thanh, thiếu niên vi phạm được mời đến trụ sở Công an xã Đầm Hà làm việc. (Ảnh: Công an TP Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 7/11/2026, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô với nhiều hành vi nguy hiểm, vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn xã Quảng Hà, TP Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an xã Đầm Hà khẩn trương xác minh. Qua đó, xác định nhóm thanh, thiếu niên liên quan trú tại xã Đầm Hà và xã Quảng Tân, thực hiện hành vi vi phạm vào đêm 6/11 trên một tuyến đường thuộc xã Quảng Hà.

Trong ngày 7/11, lực lượng chức năng đã mời những người liên quan đến trụ sở Công an xã Đầm Hà làm việc, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp.

Hình ảnh vi phạm của nhóm thanh thiếu niên. (Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh).

Nhóm thanh, thiếu niên vi phạm các lỗi chủ yếu như: Không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên; không có gương chiếu hậu bên trái; xe không gắn biển số hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đáng chú ý, cả 5 trường hợp đều chưa đủ 18 tuổi nhưng đã điều khiển mô tô tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ phương tiện liên quan. Tổng mức phạt dự kiến đối với 5 trường hợp khoảng 17 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh trách nhiệm của các chủ phương tiện để xử lý hành vi giao hoặc để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, theo khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.