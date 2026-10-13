Quảng Ninh: Xử lý hành vi mua bán động vật hoang dã trái pháp luật

Các lực lượng tiến hành phân loại và kiểm đếm số động vật hoang dã để tạm giữ tang vật vi phạm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố Quảng Ninh và Sở Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường quản lý, kiểm soát động vật rừng, động vật hoang dã và bảo vệ chim di cư. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, ngày 09/10/2026, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại hộ gia đình ông T.Q.H, trên địa bàn phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tủ cấp đông của hộ gia đình có số lượng lớn động vật hoang dã đã qua giết mổ. Tang vật gồm 60 cá thể cò trắng (40 kg), 18 cá thể cuốc biển (02 kg), 10 cá thể sóc cây (07 kg) và 01 cá thể hoẵng (15 kg). Trong đó, hoẵng thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo thông tin phân loại trong hồ sơ vụ việc.

Tại buổi làm việc, ông T.Q.H khai nhận đã thu mua số động vật hoang dã trên từ các nguồn không rõ ràng để bán kiếm lời và thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, hoàn thiện hồ sơ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.Q.H về hành vi mua bán lâm sản trái pháp luật, theo điểm a khoản 2 và điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp với số tiền 20 triệu đồng.

Các lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất tại hộ gia đình ông T.Q.H. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Vụ việc tiếp tục cho thấy vai trò của công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng trong kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã. Việc kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn tình trạng săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật.

Để bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt trong mùa chim di cư, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không săn bắt, bẫy, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Kiểm lâm, Công an hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý theo quy định./.